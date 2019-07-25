Yavru carettaların zorlu yolculuğu başladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya’nın Kemer ilçesindeki ünlü Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı. Gün ışığıyla birlikte yumurtalarından çıkan 85 yavrunun zorlu yolculuklarına gözlemciler eşlik etti.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta carettaların denize zorlu yolculuğu, Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bugün günün ilk ışıklarıyla başladı.

İki ay önce sahile yumurta bırakan carettalardan ikisinin yuvası açıldı. Yavrular, yumurtadan çıkarak denize ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. İlk yuvadaki 72 yumurtadan 30, ikinci yuvadaki 104 yumurtadan ise 55 canlı yavru çıktı.

İKİ YUVA AÇILDI

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “82 yuvamız vardı. İlk yuvada zayiat fazlaydı. İkinci yuvada zayiat az olması bizi sevindirdi. Herkesin korumasıyla Çıralı’da bu yuvalar bu hale geldi. İlçemizde bu güzellikler oluyorsa, bu doğanın sayesinde olacaktır. Herkesin carettalara dikkatli davranmalarını istiyorum” diye konuştu.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtar Habip Altınkaya da şunları söyledi: “Geçen yıla göre yavru sayısında düşüşümüz var. Hava şartlarından olabilir. 82 yuva tespit edildi. Artık yavru çıkışları da başladı. Yuvaları açma nedenimiz sıkışan, altta kalan yavruları çıkarmak, yumurta sayısını öğrenmekti. Embriyoları raporluyoruz ardından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne gönderiyoruz.”