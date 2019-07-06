23.5 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye sözde ceza

Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye sözde ceza

birgun.net birgun.net

Rize’nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı’ya, ‘hayvanlara kötü muamele’den 773 lira idari para cezası kesildi.

Kalkandere Belediyesi’nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, 29 Haziran’da sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında ezilme tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedavi altına alındı

773 LİRA ‘CEZA’ KESİLDİ

Hakkında yasal işlem başlatılan ve ‘özür’ dileyen Sefer Kayacı’ya, ‘hayvanlara kötü muamele’den dolayı 773 lira idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, yavru köpeğe kötü muamelede bulunan kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü maddesinin a bendi uyarınca 773 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,158AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye sözde ceza

birgun.net -
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı...
Devamını Oku

Engelli kadına tecavüz şüphelileri hakim karşısında

birgun.net -
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Markete gidiyorum" diyerek Çanakkale'deki evinden ayrılan zihinsel engelli G.U. (22)...
Devamını Oku

Rüşvet iddiasına karışan bilirkişi, liste dışı bırakıldı

birgun.net -
Ankara 5. İdare Mahkemesi, rüşvet istediği iddia edilen bilirkişinin, sicil ve listeden...
Devamını Oku

Milletvekillerinden Kavaklık’ta direnen ODTÜ’lülere ziyaret

birgun.net -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)...
Devamını Oku

KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilecek

birgun.net -
Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten...
Devamını Oku

Bolu’da radyoaktif madde ele geçirildi

birgun.net -
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve...
Devamını Oku

Erdoğan’dan yeni atamalar

birgun.net -
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Ayrıca Resmi Gazete'de...
Devamını Oku

Ankara’da belediye deposundan jet ski çıktı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda, belediye envanterine kayıtlı olmayan bir jet ski...
Devamını Oku

Taksim’in Eylem’i yaşamını yitirdi

birgun.net -
İstanbul Beyoğlu’nun sevilen ve adı yurttaşlar tarafından “Eylem” olarak adlandırılan köpek, hayatını...
Devamını Oku

Haziran ayında 40 kadın, erkekler tarafından katledildi

birgun.net -
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, haziran ayına dair kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi