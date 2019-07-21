Yavuz Oğhan’dan hakkındaki iddialara yanıt

Gazeteci Yavuz Oğhan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından RS FM’de yaptıkları programın sona ermesine ilişkin hakkında söylenenlere yanıt verdi.

Programın sona erdirilmesinin nedeninin Rusya’dan alınan S-400’ler olduğu öne sürülmüştü.

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, programın sona erdirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz. Oğhan’ı uyarmıştık” demişti.

OĞHAN’DAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından iddialarla ilgili açıklama yapan Oğhan, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Davutoğlu’nu 3 sene sonra canlı yayına çıkarma şansı olup da buna hayır diyecek, söyleyeceklerinde haber değeri görmeyecek olan kendisine gazeteci demesin.

Dört yıl RS FM’de özgürce program yaptım doğru, tersi olsaydı dört yıl değil dört gün sonra vedalaşırdık, e bu da bugün yaşananları anlatmaya yeter — yavuz oğhan (@yavuzoghan) July 21, 2019

Dört yıl RS FM’de özgürce program yaptım doğru, tersi olsaydı dört yıl değil dört gün sonra vedalaşırdık, e bu da bugün yaşananları anlatmaya yeter.

‘Tarafsız’ Davutoğlu’nun ajansı değil bir haber ajansıdır, Türkiye’deki medya düzeninden şikayet edenlerce desteklenmektedir, tarafsızlığını merak eden siteyi takip etsin. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Dört yıl önce programa başladığımda da bana ait bir internet sitesi (http://bidebunuizle.com ) vardı, 3 ay önce de ‘Tarafsız’ kuruldu, peki sorun niye bugün yaşandı?

Dört yıl RS FM’de özgürce program yaptım doğru, tersi olsaydı dört yıl değil dört gün sonra vedalaşırdık, e bu da bugün yaşananları anlatmaya yeter — yavuz oğhan (@yavuzoghan) July 21, 2019

Öte yandan Radyo Sputnik, sabahları yayınlanan Seyr-i Sabah programını sunan gazeteci Zafer Arapkirli ile de yollarını ayırdığını duyurmuştu.