27.6 C
Istanbul
21.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Yavuz Oğhan'dan hakkındaki iddialara yanıt

Yavuz Oğhan’dan hakkındaki iddialara yanıt

birgun.net birgun.net

Gazeteci Yavuz Oğhan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından RS FM’de yaptıkları programın sona ermesine ilişkin hakkında söylenenlere yanıt verdi.

Programın sona erdirilmesinin nedeninin Rusya’dan alınan S-400’ler olduğu öne sürülmüştü.

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, programın sona erdirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz. Oğhan’ı uyarmıştık” demişti.

OĞHAN’DAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından iddialarla ilgili açıklama yapan Oğhan, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Davutoğlu’nu 3 sene sonra canlı yayına çıkarma şansı olup da buna hayır diyecek, söyleyeceklerinde haber değeri görmeyecek olan kendisine gazeteci demesin.

Dört yıl RS FM’de özgürce program yaptım doğru, tersi olsaydı dört yıl değil dört gün sonra vedalaşırdık, e bu da bugün yaşananları anlatmaya yeter.

‘Tarafsız’ Davutoğlu’nun ajansı değil bir haber ajansıdır, Türkiye’deki medya düzeninden şikayet edenlerce desteklenmektedir, tarafsızlığını merak eden siteyi takip etsin. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Dört yıl önce programa başladığımda da bana ait bir internet sitesi (http://bidebunuizle.com ) vardı, 3 ay önce de ‘Tarafsız’ kuruldu, peki sorun niye bugün yaşandı?

Öte yandan Radyo Sputnik, sabahları yayınlanan Seyr-i Sabah programını sunan gazeteci Zafer Arapkirli ile de yollarını ayırdığını duyurmuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,514AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yavuz Oğhan’dan hakkındaki iddialara yanıt

birgun.net -
Gazeteci Yavuz Oğhan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından RS...
Devamını Oku

31. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

birgun.net -
Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına 31 yıldır önemli katkı sunan ve ‘Dünyanın En...
Devamını Oku

İBB’ye 3 yeni uzman atandı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde söz ...
Devamını Oku

30 bin kamyon hafriyat kentin üst yamacına döküldü: Evlerin üstüne düşme riski var

birgun.net -
Gümüşhane’de hastane güçlendirme çalışması için alınan taş ve topraktan oluşan tonlarca hafriyat kentin...
Devamını Oku

Adana’da yol çalışması: Karataş ve köyleri arasındaki mesafe kısalıyor

birgun.net -
Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş’ın bazı köyleriyle bağlantısını büyük oranda kısaltacak yol çalışması...
Devamını Oku

Meryem Bekmez’den altın madalya

birgun.net -
İsveç’in Boras kentinde süren Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda 10 km yürüyüş...
Devamını Oku

‘Küçük 1 Aile’ Göbeklitepe’ye bin 300 kilometre pedallıyor

birgun.net -
Muğla'nın Marmaris ilçesinden, 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Urfa'daki Göbeklitepe'ye gitmek için...
Devamını Oku

Pakistan’da çifte saldırı: 9 ölü

birgun.net -
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30...
Devamını Oku

Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’na Antalyaspor’un başarısı damga vurdu

birgun.net -
Antalyaspor Yüzme Takımı, Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda 9 altın, 6 gümüş...
Devamını Oku

Düzce’deki selde ölü sayısı 2’ye çıktı, 5 kişi aranıyor

birgun.net -
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan Cengiz Töngel'in bulunduğu noktaya çok sayıda ekip...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi