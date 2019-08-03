21.2 C
Istanbul
03.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Yayın krizi çözüldü, 410 milyon dolara anlaşma: Lig vaktinde başlayacak

Yayın krizi çözüldü, 410 milyon dolara anlaşma: Lig vaktinde başlayacak

birgun.net birgun.net
KARDELEN TATAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanları yayıncı kuruluşla yaşanan problem sonrası bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, “beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl sonuçlandığını açıklayacağız. Liglerin geç başlaması söz konusu değil, yolumuza beIN Sports ile devam edeceğimize inanıyoruz. 14 toplantı yaptık, bazıları kulüplerle, bazıları beIN yetkilileriyle yapıldı. Toplantıda elde ettiğimiz neticeleri Kulüpler Birliği’yle paylaştık, yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Süper Lig maç yayınları için TFF, Kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Buna göre kulüpler ve Bein Sports, 410 milyon dolar karşılığında el sıkıştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi. Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.

‘EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ’

Kulüpler Birliği’nin üyeleriyle beraber yayıncı kuruluşun isteklerine ilişkin son durumun şartlarını müzakere ettiklerini söyleyen TFF Başkanı, “Bu konuyla ilgili kulüplerimizin desteğiyle yayıncı kuruluş ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız. Biz son bir defa yayıncı kuruluş ile görüşeceğiz. Liglerin ertelenmesiyle ilgili bir durum söz konusu olmayacak. Ümit ediyorum ki mevcut kuruluş ile devam edeceğiz. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapacağız. Herkes olumlu yaklaşıyor meseleye. Bu Türkiye’mizin, kulüplerimizin ve Türk futbolunun meselesi. Çözüm hazır. En kısa zamanda uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun kulüplere yapması gereken ödemelerde herhangi bir sorunun bulunmadığını da belirten Nihat Özdemir, “Biz yola çıkarken Kulüpler Birliği ile toplantılar yaparak bir noktaya geldik. Herhangi bir sorunumuz yok, bu sene de hedefe varmak üzere çalışıyoruz. Ödemelerde bir sorun gözükmemektedir. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerin yapılmasını sağlayacağız” dedi. Özdemir, son olarak yayıncı kuruluş ile TFF’nin arasında bir sözleşmenin olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Biz kulüpler adına o sözleşmeyi yaptık. Bütün şartları değerlendirerek kulüplerin, TFF’nin, yayıncı kuruluşunun ekonomik durumunu değerlendirerek objektif bir yol bulduk ve kulüplere sunduk.”  Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise, “Başkanımıza Kulüpler Birliği olarak sorunların çözülmesi için yetki verdik” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,766AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İdlib’deki saldırılar araştırılacak

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ateşkes ilan ettiği İdlib’de...
Devamını Oku

Kent ve kamplardan kovuyorlar: Suriyelilerin sayısı 55 bin azaldı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Yerel seçimler öncesinde iktidarın savunduğu ancak seçimlerin sona ermesiyle birlikte büyük kentlerden...
Devamını Oku

Cuma hutbelerinde eşcinsel nefreti dönemi: Hedef haline getiriliyoruz

birgun.net -
SENA ÖZCANLIGeçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Ali...
Devamını Oku

Diplomalı işsiz kadınlar anlatıyor: Patronların cinsiyetçi bahanelerinden bıktık

MERAL DANYILDIZ -
Ekonomik kriz kendini kadınlar ve gençler üzerinde hissettirmeye devam ediyor. Hâlihazırdaki krizin...
Devamını Oku

‘İşte bu!’ dedirten süper kahraman dizisi

TUĞÇE MADAYANTİ DİZİCİ -
Ruh hastası ve sapkın süper kahraman olur mu hiç? Evet, kötü süper...
Devamını Oku

Taci Uslu’ya vefa

Burak Abatay -
Taci Uslu ismini Grup Yorum’dan ya da biraz daha şanslıysanız ‘Adını Gelincik...
Devamını Oku

Ne kadar yeşil o kadar iyi!

birgun.net -
ECE DOĞA BAYRAKTARİnsan ne kadar da muhteşem...
Devamını Oku

Madenciler Murat Dağı’na göz dikti: Köylüyü yıldırmak istiyorlar

birgun.net -
BERKAY SAĞOLTürkiye’deki su kaynaklarının yüzde 40’ına sahip...
Devamını Oku

Yayın krizi çözüldü, 410 milyon dolara anlaşma: Lig vaktinde başlayacak

birgun.net -
KARDELEN TATARTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat...
Devamını Oku

Fındık üreticisinin yüzü gülecek mi?

DİLAN ESEN -
Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi