Yayın krizi çözüldü, 410 milyon dolara anlaşma: Lig vaktinde başlayacak

KARDELEN TATAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanları yayıncı kuruluşla yaşanan problem sonrası bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, “beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl sonuçlandığını açıklayacağız. Liglerin geç başlaması söz konusu değil, yolumuza beIN Sports ile devam edeceğimize inanıyoruz. 14 toplantı yaptık, bazıları kulüplerle, bazıları beIN yetkilileriyle yapıldı. Toplantıda elde ettiğimiz neticeleri Kulüpler Birliği’yle paylaştık, yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Süper Lig maç yayınları için TFF, Kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Buna göre kulüpler ve Bein Sports, 410 milyon dolar karşılığında el sıkıştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi. Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.

‘EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ’

Kulüpler Birliği’nin üyeleriyle beraber yayıncı kuruluşun isteklerine ilişkin son durumun şartlarını müzakere ettiklerini söyleyen TFF Başkanı, “Bu konuyla ilgili kulüplerimizin desteğiyle yayıncı kuruluş ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız. Biz son bir defa yayıncı kuruluş ile görüşeceğiz. Liglerin ertelenmesiyle ilgili bir durum söz konusu olmayacak. Ümit ediyorum ki mevcut kuruluş ile devam edeceğiz. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapacağız. Herkes olumlu yaklaşıyor meseleye. Bu Türkiye’mizin, kulüplerimizin ve Türk futbolunun meselesi. Çözüm hazır. En kısa zamanda uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun kulüplere yapması gereken ödemelerde herhangi bir sorunun bulunmadığını da belirten Nihat Özdemir, “Biz yola çıkarken Kulüpler Birliği ile toplantılar yaparak bir noktaya geldik. Herhangi bir sorunumuz yok, bu sene de hedefe varmak üzere çalışıyoruz. Ödemelerde bir sorun gözükmemektedir. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerin yapılmasını sağlayacağız” dedi. Özdemir, son olarak yayıncı kuruluş ile TFF’nin arasında bir sözleşmenin olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Biz kulüpler adına o sözleşmeyi yaptık. Bütün şartları değerlendirerek kulüplerin, TFF’nin, yayıncı kuruluşunun ekonomik durumunu değerlendirerek objektif bir yol bulduk ve kulüplere sunduk.” Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise, “Başkanımıza Kulüpler Birliği olarak sorunların çözülmesi için yetki verdik” dedi.