Yayıncılar Birliği’nden Kırmızı Kedi’ye ‘Pucca’ desteği

Türkiye Yayıncılar Birliği, Pucca’nın (Pınar Karagöz) imza gününe ev sahipliği yapan Kırmızı Kedi Yayınevi’ne yönelik sosyal medyada yaşanan saldırılar ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sosyal medyada kitapların bazı bölümlerinin paylaşılıp yazarlar ve yayıncılar aleyhine kamuoyu yaratanlara dikkat çekilerek Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon’a destek olundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pucca sosyal medya mesajları nedeniyle yargılanmaktadır ve savcı beraatini talep etmiştir. Daha yargılanması tamamlanmadan Pucca suçluymuş gibi gösterilmiş ve bu suçu yeni yayımlanmış kitabıyla işlemiş gibi bir izlenim yaratılmıştır. Bu kitapla ilgili yazarın imza günlerine ev sahipliği yaptığı için kitabevi ve sahibi de suçu ve suçluyu koruyormuş gibi sunulup hedef gösterilmiştir. Sosyal medya aracılığıyla yapılan bu kampanya tam anlamıyla bir yargısız infazdır ve önceki örneklere bakıldığında etkili olması halinde sonuçlarının çok tehlikeli olacağı kesindir. Türkiye Yayıncılar Birliği olarak, son aylarda sosyal medya aracılığıyla hedef göstererek yapılan kampanyaların, yaratılan baskı ortamının yayıncılık üzerindeki sansür ve otosansürü tetiklediğine, yayımlama özgürlüğünü ve kültürel çeşitliliği tehdit ettiğine dikkati çekmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde benzer olayların yaşanmaması için daha hassas davranılması gerektiği konusunda başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere tüm kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz.”

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NE OLMUŞTU?

Sosyal medyadaki bir paylaşımı tarafından hapis cezası alan ve daha sonra savcılığın beraatını talep ettiği Pucca’nın D&R mağazasında yapacağı imza günü etkinliğinin iptal olması sonrasında aralarında Kırmızı Kedi Kitabevi’nin de bulunduğu bir dizi imza günü etkinliği düzenlemiş ve bunun ardından Kırmızı Kedi Yayınevi, Aydınlık gazetesi tarafından hedef gösterilmişti. Bu daha sonra da Hepkon’a ve Kırmızı Kedi’ye yönelik sosyal medya linçine dönüşmüştü.