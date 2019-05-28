Yayıncılar Birliği’nden yazarlar ve gazetecilere yönelik saldırılara tepki: İfade özgürlüğü tehdit altında

Türkiye Yayıncılar Birliği saldırıya uğrayan gazeteci ve yazarlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Birlikten yapılan açıklamada ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğu vurgulandı. Açıklamada saldırılar kınanırken şöyle dendi: “Türkiye Yayıncılar Birliği olarak saldırıya uğrayan gazeteci ve yazarlara, yazarların yayınevlerine ve gazetelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

Kaygı duyuyoruz

Birlik açıklamasında saldırıya uğrayan gazeteciler şöyle hatırlatıldı: “Türkiye Yayıncılar Birliği olarak gazeteci ve yazarlara karşı artarak devam eden saldırıların ülkemizdeki ifade özgürlüğünü tehdit etmeye başlamasından dolayı kaygı duyuyoruz. 25 Mayıs Cumartesi günü, gazeteci ve yazar Sabahattin Önkibar’ın Ankara’daki evinin yakınlarında saldırıya uğramasıyla beraber mayıs ayında yaşanan gazeteci ve yazar saldırılarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Sabahattin Önkibar bir yazar olarak geçmişte de saldırıya maruz kalmış ancak saldırganlar ceza almamıştır. Yine geçtiğimiz günlerde gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ ve gazeteciler İdris Özyol, Ergin Çelik ve Hakan Denizli’ye karşı da saldırılar gerçekleştirilmiş, saldırganlar cezasız kalmıştır.”

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Gereken cezalar verilmeli

“İfade özgürlüğü ayrımsız bir şekilde herkes için vazgeçilmez ve korunması gereken bir haktır” denilen açıklama şöyle devam etti: “Bu hakka yönelik yapılan her türlü müdahale ve bu müdahalelere cesaret veren cezasızlık hali, yeni şiddet olaylarını doğurmakta ve cesaret vermektedir. Saldırıları kınıyor; gazetecilere ve yazarlara ve ifade özgürlüğüne yönelik art arda yaşanan saldırılara seyirci kalınmamasını ve gereken cezaların verilmesini talep ediyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği olarak saldırıya uğrayan gazeteci ve yazarlara, yazarların yayınevlerine ve gazetelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

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Saldırganlar serbest

Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önkibar’ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.A, İ.Y, İ.Ü ve İ.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

MHP’den suç duyurusu

MHP ise Önkibar’a, Devlet Bahçeli’ye hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

MHP’den yapılan açıklamada, “Gerek köşe yazıları, gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur” dendi.