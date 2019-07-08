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08.07.2019
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Yayıncılar Kooperatifi’nden çağrı: Yola çıktık

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: pixabay

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 14 yayıncı bir araya geldi. YAYKOOP, çalışmalara başladı. Yayıncılar Kooperatifi, “YAYKOOP, orta ve küçük ölçekli yayınevlerinin, yaşanan sorunlar karşısında bilinçli bir araya gelişidir,” diyerek yola çıktı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’dan 14 yayınevinin kurucu ortağı olduğu Yayıncılar Kooperatifi yola çıktı. Kooperatif, “Biz kimiz?” başlığıyla yayınladığı mesajda, “İçinde bulunduğumuz sektörün hem ekonomik hem de yayıncı olmaktan kaynaklı zorluklarını aşmanın çaresini dayanışma ve paylaşmakta gören biz yayıncılar; yazar, çevirmen, yayınevi, dağıtımcı, kitapçı ve okura uzanan, üretimden dağıtıma, teşhirden satışa dek yaşanan tüm sorunların iyileştirilmesi ve mesleki problemlerimizi çözmek üzere yola çıktık,” ifadelerini kullandı.

YAYKOOP tarafından başlık başlık kendilerini tanıtan ve ne için yola çıktıklarını anlatan açıklama metni yayımlandı. “Uzun yıllardır yayıncılık sektöründe yaşanan ekonomik ve politik sorunlar artarak devam ederken, sansür gibi keyfi uygulamalar da buna eşlik etmiştir. Bir yandan ülkenin içinde olduğu ekonomik kriz diğer yandan sektörün acımasız rekabet koşulları, temel uğraş alanı kitap üretimi olan yayıncıların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini zorlaştırmıştır,” ifadeleriyle ise kooperatifleşme düşüncesinin hayata geçirilmesini fikrinin nasıl ortaya çıktığı anlatıldı.

Neden bir araya geldikleri ise “YAYKOOP, orta ve küçük ölçekli yayınevlerinin, yaşanan sorunlar karşısında bilinçli bir araya gelişidir,” şeklinde açıklandı.

YAYKOOP neler yapacak?

Kooperatif, etkinlik alanını ise şöyle açıkladı:

  • Üretim ve dağıtım zincirinde yer alan diğer aktörlerle ilkeli, hakkaniyetli, eşit bir ilişkiyi esas alacaktır.
  • Asıl amacı, iyi kitap üretmek, bu kitapların en etkin şekilde tanıtımını ve dağıtımını sağlamak, olabilecek en uygun bedellerle okurlara ulaştırmaktır. Bunu yaparken yazarın, çevirmenin, yayıncının, dağıtımcının ve kitapçının içinde yer aldığı bu zincirin işlevli ve vazgeçilmez halkaları olduğunun bilinciyle davranacaktır.
  • YAYKOOP, yazarın ve çevirmenin olduğu kadar okurun da güvencesidir. Okurun nitelikli düşünce, kültür ve sanat ürünlerine rahatça ve en uygun bedeller erişimi için koşulları yaratmakla yükümlendirmiştir kendisini. Yazar ile okur arasında köprüdür.
  • YAYKOOP, “çok satar”ın yanında “az satar”ın, büyük yayınevinin yanında küçük yayınevini de gözetecek, çok sesli, renkli bir yayın yelpazesinin güvencesi olacaktır.

Yayıncılar Kooperatifi aynı zamanda tüm yayınevlerine bir araya gelme çağrısı da yaptı. 

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