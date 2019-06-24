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25.06.2019
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Yayla Mahallesi sakinleri endişeli: Mahallemizden gitmek istemiyoruz

450 yıllık Yayla Mahallesi “afet bölgesi” ilan edilerek taşınmak isteniyor. Mahalleli gitmek istemiyor. Karaburun Kent Konseyi RES projelerinin önünün açılmak istendiği yönünde endişeli

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İZMİR’in Karaburun ilçesine bağlı Yayla Mahallesi sakinleri mahallelerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 14 Ocak’ta yeniden ‘Afet bölgesi’ ilan edilmesinden dolayı endişeli. 450 yıllık geçmişe sahip olan mahallenin “afet bölgesi” ilan edilerek taşınmak istenmesine tepki gösteren mahalleliler olası bir tahliye durumunda ne yapacaklarını bilemediklerini belirtiyor. Yaşadıkları endişeleri aktaran mahalleliler çaresizlik içerisinde olacakları bekliyor.

Doğma büyüme mahalleli olan 85 yaşındaki Meliha Koşar, “Burada doğdum, burada yaşadım. Şimdiye kadar böyle söylendiği gibi bir sorunla karşılaşmadım. Buranın taşınma ihtimali var. Mahallemize dokunmasınlar, bizim rahatımız iyi. İnsanlar buradan nereye gitsin? Ev yok, dam yok, gitmek istemiyorum. Mahallemden dışarı çıkamam, çıkmam da. Hayvanlarımız var, az da olsa bize yetiyor. Bahçemiz var, ekip dikiyoruz. Bizi atacaklar dağın tepesine. Ne yiyeceğiz orada? diye konuştu.

60 yaşındaki Mustafa Doymaz da şunları söyledi: “Bize ‘Hadi çıkın derlerse, ‘Beni nereye gönderiyorsunuz veya bana ne veriyorsunuz’ diye sorarım. Ev mi vereceksiniz, tarla mı vereceksiniz? Burası afet bölgesi olan edilmiş, taşınması gerekiyormuş ama nereye? Kimse bir şey söylemiyor. Kaymakam, belediye başkanı veya vali gelsin, ‘Arkadaş siz buradan taşınacaksınız. Şu tepeye gideceksiniz veya mahallenin üstüne taşınacaksınız’ desinler. ‘Sen taşınacaksın ama ben sana ev vermeyeceğim, tarla vermeyeceğim. Başının çaresine bak’ desinler de bilsek. Biz bir şey bilmiyoruz. Orta yere bir laf attılar, öylece bekliyoruz.”

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KENT KONSEYİ’NDEN İTİRAZ

Karaburun Kent Konseyi de mahallede jeolojik ve jeofizik açıdan incelenerek etüt raporlarının oluşturulmasını içeren dilekçesini Karaburun Kaymakamlığı’na verdi. Dilekçede, dere yatağından uzak zeminlerin afet kapsamına alındığı ancak derenin alt kotlarındaki çukur yerlerin afet kapsamı dışında bırakıldığı ileri sürülerek, RES projelerinin önünün açılmak istendiği yönünde endişeler de yer aldı.

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Karar sürekli değişiyor

Yayla Mahallesi meydana gelen heyelanın ardından 1963 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Afet bölgesi’ ilan edildi. Yayla’nın tamamen kaldırılması gerektiği belirtildi. Ancak evlerin tahliyesi yapılmadı. 1983’te, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan tarama etüt raporunda ise heyelanın aktivitesini kaybettiği, mahallede genel hayatı etkileyecek bir heyelanın meydana gelmeyeceği bildirildi. 36 yılın ardından AFAD tarafından hazırlanan jeolojik etüt raporunda mahalle için ‘Afete maruz bölge’ değerlendirmesi yer alınca, 100 kişinin yaşadığı Yayla Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 ay önce yeniden ‘Afet bölgesi’ ilan edildi. Şimdi kaldırılması istenen mahallede yaşayanlar ise şaşkın ve endişeli.

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