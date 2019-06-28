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29.06.2019
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Yayla yasakları Meclis gündeminde

HDP, tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlara yönelik uygulanan “yayla yasakları”nı Meclis gündemine taşıdı. Meclis Araştırması açılmasını isteyen HDP’li Turan, “Yayla yasakları et fiyatlarını artırıyor ve ithalata neden oluyor. Valilikler keyfi uygulama ile hayvancılığı bitiriyor” dedi

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GİZEM GÖRKEM AYDIN

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ve “Koçerler” olarak bilinen yayla sahiplerine yönelik “yaylaya çıkış yasağını” TBMM gündemine taşıdı.

Yayla yasaklarının Valiliklerin keyfi uygulamalarına dönüştüğünü söyleyen Turan, “Yayla yasakları doğrudan tarım sektörünü ilgilendirdiği için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda kapsamlı politikalar geliştirmesini zorunludur,” dedi. Turan, yayla yasakları konusunda Meclis Araştırması açılmasını istedi.

HAYVANCILIK FAALİYETLERİ DURMA NOKTASINDA

Koçerlerin, yaşadıkları sorunlar nedeniyle hayvancılık faaliyetlerini bırakma noktasına geldiğini vurgulayan Turan, “Periyodik aralıklarla uygulanan güvenlik politikaları karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıtsız kalmasının hiçbir gerekçesi yoktur,” ifadelerini kullandı.

İTHAL ETİN SEBEBİ YAYLA YASAĞI

HDP’li Turan, yayla yasaklarının et fiyatını yükselterek başka ülkelerden hayvan ithal edilmesi gibi uygulamalara neden olduğunu söyledi. Türkiye’de hayvancılık alanında yaşanan sorunlara karşılık Bakanlığın yeterli desteği sağlamadığını belirten Turan, “Hayvansal ürün yetersizliği nedeniyle ithalat yapılması, 300 koyun teşviki gibi rant amaçlı uygulamaların sonuçsuz kalması hem tüketiciler hem de çiftçiler bakımından çözümden uzak politikalardır,” diye konuştu.

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