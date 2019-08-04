Yaz geçer, dostluk kalır…

“Yaz geçer” der Murathan Mungan o enfes şiirinde, “yaz geçer, ömürde geçmeyen nedir, geçer görünen, sessiz parklar kimsesizliğinde ya başka kentlere gitmiş insanlar ya sokağa çıkmıyorlar, kimsesiz öğle sonları, kimsesiz öğle sonlarında, yaz sinemaları, içimde o tenhalık, dilsizliğimde olumsuz aşkların kanlı diyalogları…”

Bir yaz daha geçerken ömürden, sezonun başlamasına az kala takımlar yenileri denemek, eksikleri görmek adına dostluk maçlarında. Dostluk maçı dediğin adı üstünde yaz sıcağında bolca dostluk, bolca su molası, az rekabet ama yenilere kendini gösterme adına fırsat. Futbol tabiriyle, iyi oynayan kapsın formayı. Ama bir de tarihe geçmiş dostluk maçları var, “bu da olur mu?” dedirten. Geçen sezon Premier Ligden düşen o enfes mahallenin siyah beyazı Fulham’ın evinde oynadığı West Ham maçı vesilesiyle hatırlayalım unutulmaz ‘friendly’leri…

1994 Temmuz’unda teknik direktörlüğünü Harry Redknapp’ın yaptığı West Ham United, Oxford City karşısında sahaya çıkar ve olaylar gelişir. Tribünlerde yer alan vücudu dövmelerle kaplanmış dazlak bir West Ham taraftarı, takımın forveti Lee Chapman’a sövüp saymaktadır. Bilirsiniz işte, “Sen golcüysen ben de…” ile başlayan cümleler… Kaderin cilvesi, maçın ilerleyen dakikalarında Chapman sakatlanıp oyundan çıkar ama dazlak taraftar devam eder yakası açılmadık küfürlere. Sabrı taşan Redknapp, “Madem beğenmiyorsun, o zaman onun yerine oyuna gir de seni görelim…” diyerek ikinci yarıda Chapman’ın yerine forma verir 27 yaşındaki West Ham taraftarına. Maçın hakemlerine, “yeni transfer ettiğimiz Bulgar forvet” diye tanıtır şaşkın topçusunu. West Ham maçı 4-0 kazanırken sahaya sonradan giren taraftar bir de gol atar ama ofsayt gerekçesiyle sayılmaz. Fena oynamamasına rağmen amatör futbol geçmişi olan taraftara sözleşme önermemiş Redknapp, ne diyelim futbolun içinde bu da var…

2018-19 sezonunda Avrupa Kupalarında fırtına gibi esen, Şampiyonlar Liginde Juventus, Real Madrid gibi devleri eleyen Ajax, 2018 senesinin Temmuz’unda Ada futbolunun 3. Lig takımı Walsall karşısında dostluk maçına çıkar. Takımda De Ligt, Frenkie de Jong, Dusan Tadic gibi yıldız isimler yoktur ama Kasper Dolberg, Siem de Jong gibi önemli oyuncular sahada yerini almıştır. 3. Lig takımı, golcüsü Andy Cook’un golleriyle maçtan 2-0 galip ayrılırken Ajax’I izlemeye gelenler şaşkındır, fark bekledikleri maçtan yenik ayrılmışlardır. Hikâyenin devamımda, sezon sonunda Ajax Şampiyonlar Liginde yarı final oynarken, Walsall 4. Ligden düşer…

Avusturya futbolunun 5. Lig takımlarından ATV Irdning 2018 senesinin yazında hazırlık maçında Everton karşısına çıkar. Marco Silva’nın takımın başında çıktığı ilk maçta İngiliz ekibinin rahat kazanması beklenmektedir. Ama dostluk maçında rakibini rencide eder maviler, 90 dakikanın sonunda tabela 22-0’ı göstermektedir. O maçta beş gol kaydeden Kevin Mirallas’ın kadroda yer bulamadığını, 2018-19 sezonunda Fiorentina’ya kiralandığını hatırlatalım. Maçtan sonra Avusturya takımının taraftarlarına ve Everton kulübüne yazdığı satırlar da unutulmasın: “Kuruluşumuzun 60. yıldönümünde bizime oynamayı kabul eden, bileğinin hakkıyla maçı 22-0 kazanan Everton’a, o maçı izleyen 293 taraftarımıza, o maçtan sonra takımımıza katılmak istediğini dile getiren onlarca milli futbolcuya teşekkür ederiz. Gelecek sezon Everton’la kozumuzu paylaşmayı çok isteriz.”

Geçen sezon Premier Lig’e veda edip içimizi acıtan Fulham, West Ham karşısında. İlk devrede West Ham’da göze batan orta sahanın dinamosu 20 yaşındaki Rice, Ada futbolunun yükselen değerlerinden.

İkinci yarıya Fulham bir, West Ham üç değişiklikle başlıyor. Fulham’da Knockaert sağ kanatta hünerlerini sergiliyor ama ceza sahasında çoğalmakta etkisizler. Bu devrede daha ofansifler ancak net fırsat üretemiyorlar. Oyuna ikinci yarıda giren Kamara hareket getiriyor takıma, 68’de onun vuruşla gole yaklaşıyorlar. 78’de daha müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor 47 numara, sanırım Babel gibi fark yaratan oyuncuyu arayacaklardır. West Ham tek golle kazanıyor dostluk maçını. Maçtan sonra Fulham’ın hocası Scott Parker’e Babel’in ayrılığını soruyorum. Babel’in takıma geçen sezon ocak ayında katıldığını, takıma katkı sağladığını ancak sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğunu, sezonun bitiminde Galatasaray’a gitmek istediğini dile getiriyor. Velhasıl yeni sezona Barnsley deplasmanında başlayacak Fulham, şans yanlarında olsun…