Yaz geçiyor!

Yerel seçim sonrası “AKP’yi zorlu günler bekleyecek” demiştik.

O günleri yaşıyoruz!

AKP karışıyor…

Genel Başkanının başlattığı yeni saltanat dönemi, sarayda oluşturulan politikalar ve uygulamada dışlanan parti örgütü, AKP’nin iç disiplinini sarsıyor!

Genel Başkan şapkasıyla belirlediği il/ilçe başkanlarıyla, CB

şapkasıyla atadığı vali/kaymakam yani mülki erkânının kentleri yönetme kavgası ayyuka çıktı.

Devlet bir partinin elindeydi. Şimdi bir kişinin eline geçti…

Kim o kenti yönetecek? Hangisi öncelikli olacak? Bu sorular, liyakat yerine dalkavukluğa öykünen yandaşlığı öne çıkarıyor.

Bu durum da yurttaşın vicdanında devlet egemenliği sorgulanıyor.

Yürütmede yer alan bakanların has çemberde bulunması, milletvekillerinin yetkisiz kılınması, AKP kadrolarını boşa çıkarıyor!

Peşi sıra ortaya çıkan kaprisler, siyasette aile tasallutu ve ekonominin iflasa doğru hızla yürümesi, ülke yönetiminde büyük boşluklar oluşturuyor.

Bu nedenle alabildiğine yargı taraflı hale sokuluyor…

Can ve mal güvencesi ortadan kalkıyor!

Her an ve her şeye yapılan zamlar yurttaşı yaşam sevincinden uzaklaştırıyor.

Kısaca halk, baskı, korkutma ile açlık arasında sıkışıp kalıyor…

AKP’nin 17 yıl sonunda hızla yönetimden çıkarak boş bıraktığı yere şimdi eski kadrolar talip. “Yeni parti tutmaz. Bölünme olmaz!” diyenler yanılıyor. Yarım asra yakın Erbakan karizmasını yıkıp AKP’yi kuran kadroları ortaya çıkaran üst akıl, AKP’yi de yıkıp yeni bir model oluşturabilir… Çünkü meydan bu duruma uygun hale getirildi…

Bu durumdan kurtulmak zor!

Ancak AKP politbürosu, elindeki son iki kozu oynayarak kurtulmaya çalışıyor…

Terör ve Suriye Krizi!

Terör bildiğimiz noktada.

Çözümü salt silahla sağlamaya çalışan iktidar, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutuna hiç değinmeyen bir stratejiyi devam ettiriyor.

Bu vesileyle; artan silahlanma payı ve silah sanayine geçişle ortaya çıkan bütçe açığını, duygusal milliyetçilik jargonuyla kapatmaya çalışılmakta…

Suriye’ye gelince; “dostum Esat’tan,” düşmanım Eset’e geçen”, sonrasında Rusya ve İran’la Esad’ın koltuğunu koruyan iktidar, şimdi Türkiye’yi bataklıktan çıkarmaya çalışan kahraman rolünü oynuyor.

Oysa iktidar, bataklığı ülke içine taşıdı.

3.5 milyon Suriyeliyi ülkemizde yaşatıyor. Geçen yazımda da belirtmiştim.

Önce şu gerçeği iyice anlayalım.

Sınırlarımız içinde bulunan Suriyeliler hukuken mülteci statüsünde değillerdir!

1951 Mültecilere İlişkin Cenevre Sözleşmesi; mülteci olabileceklerin ancak “İnsan hakları ve özgürlüklere sahip çıkan, barış isteyen, savaşa karşı olan, ülkelerinde can güvenliği kalmayan siyasiler“ olabileceğini açıkça belirlemiştir.

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91.maddesine göre; “ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak başka ülke sınırlarına gelen veya geçen yabancılar geçici koruma altına alınır…” der.

Bu nedenle Türkiye’deki Suriyeliler geçici koruma statüsündedir!

Suriyelileri sadece insan hakları yaklaşımıyla ülke sınırları içinde tutamayız.

Bu güne kadar İktidar tarafından Suriyelilere 35 milyar dolar harcandığı açıklandı. Yurttaşlarımızın GSMH’dan aldığı 9 bin dolarlık paydan fazlası olan 10 bin doların Suriyeli başına ayrılması büyük haksızlıktır…

Suriyelilere harcanan para ülke kaynaklarından kesildiği için yurttaşlarımızın yaşam kalitesini de düşürmektedir.

Daha da vahimi; Suriyeliler asgari ücretin yarısı ücretle çalışıyorlar. Bu bir emek sömürüsüdür!

Bu nedenle işsiz kalan diğer kişide açlığa mahkûm oluyor.

Her yıl 400 bin üzerinde Suriyeli bebek doğmaktadır.

Hızlı nüfus artışı bir zaman sonra Türkiye’nin demografisini değiştirecektir.

Ayrıca ülke, fuhuş, gasp ve uyuşturucu çeteleri, hırsızlık ve Suriyeliler aracıyla yurda sokulan silahlar nedeniyle yoğun güvenlik sorunu yaşamaktadır.

Göç edenlerin yaklaşık %85 geri dönmüyor. O nedenle aklı başında ülkeler sınırlarını açmıyorlar…

Sonuç; Bu kış AKP için çok soğuk geçecek!..