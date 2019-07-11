Yaz karı – Norveç

KAR, 4 Temmuz, Norveç; bin metre yüksekte. Gece 4 saat: 23.30 – 03.30. Norveç fiyordlarını gemi turuyla yaşamak ilginç. Her durakta ayrı gezi ile. Tura Turizmin otuz yıllık parlak rehberi Mehmet Büyük esprili iletişimiyle bilgice donatıyor -bilgece. Pullmantur’un Zenith adlı gemisi 1992 Alman yapımı. Kaptanımızın adı Dionysos. Mürettebat 35 ülkeden 680 kişi. Gemi şirketi İspanyol. 1400 gezginin çoğu da. Türkiye’den elli kişiyiz; zenginleştirici sohbetler, her insan farklı dünya; dünyalar arası bağlar, aynı gezegenin bir ucunda.

Yaz karı ilginç deneyim. Bu açıdan kârlı kar. Ve düzenli bir tenhalık.

Dokuz yıl önce PEN Hapisteki Yazarlar konferansı Oslo’da düzenlenmişti. Laiklik ısrarımızı en iyi Orta Doğulu yazarlar anlamıştı. Bir kokteylde Kral da vardı; mütevazı bir bey izlenimi verdi. Ne içti, ne de yedi; kural öyleymiş. Krallık Sarayı’nın bahçesi duvarsız. Girişte, çevrede polis filan yok. Güvenlik gösterişsiz. Norveç dinlendirici, dileklendirici.