Yaz ortasında şiddetli hava olayları normal mi?

Temmuz ayının ortalarında olunmasına rağmen sıcaklıklarda gözlemlenen ani düşüş tüm Türkiye’de hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece daha azalacağını duyurdu.

Hava sıcaklığındaki ani düşüş ve sağanak yağışlarla ilgili BirGün’e konuşan Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Deniz Demirhan Barı “Artık tatlı tatlı yağan yağmurlar geride kaldı” dedi.

“YAĞIŞLARIN BU KADAR KUVVETLİ OLMASI NORMAL DEĞİL”

Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara’nın bir kısmı bugün kuvvetli ve sağanak yağışın etkisi altında olması bekleniyor. Yağışlı hava bu akşam sona erecek.

Yrd. Doç. Dr. Barı, yaptığı açıklamada havadaki ani değişimlerin iklim krizinin bir göstergesi olduğunun altını çizerek “Lokal ve kuvvetli yağışlar aslında iklim değişiminin bir etkisi. İklim değişimiyle beraber 30 yıl içinde Dünya’nın ısısında 1 derecelik artış var artık bu kaçınılmaz bir gerçek. Dünya ısındaki artış sıcaklardan kavrulacağız anlamına gelmiyor. Aksine böyle kuvvetli yağışlarda ve ani hiç beklenmedik lokal, sel tehlikesini de beraberinde getirecek yağışlar olacak. Artık tatlı tatlı yağan yağmurlar geride kaldı. Çok miktarda, ani, sağanak ve kuvvetli yağışlara maruz kalıyoruz. Temmuz ayında yağış normal ama yağışların bu kadar kuvvetli olması ve sele dönüşmesi normal değil. Bunun iklim değişikliğiyle ilgilisi var” ifadelerini kullandı.

Bu akşam kuvvetli sağanak yağışının etki altında olması beklenen yerler şöyle:

Akdeniz’de Isparta, Burdur, ve Afyon Karahisar

Marmara’nın kuzey doğusu Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce’de

Karadeniz’de Sakarya, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu yağanak yağıştan dolayı sel tehlikesi yaşanabilir.

Hortumların sıklaşması da iklim krizinin göstergesi

Son zaman sık görülmeye başlayan hortumlara değinen Barı “Geçmiş yıllarda da oluyordu hortum. Ancak sıklaştı, tabii bunun da iklim değişimi ile ilgisi var,” dedi.