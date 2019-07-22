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22.07.2019
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Yazar Azra Kohen: Fi dizisi benim için utanç verici hale geldi

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Yazar Azra Kohen, Fi dizisinin, kitabıyla hiçbir benzerliğinin bulunmayacak hale getirildiğini belirtti ve kendisi için utanç verici olduğunu dile getirdi.

Şalom Gazetesi’nden Zehra Çengil Küçük’e konuşan Kohen, “Fi – Çi – Pi’nin ekranda olması aslında çok ses getirdi ama şu an bir dava süreci var. Bahseder misiniz? sorusunu yanıtladı.

‘OLAY MAHKEMEYE İNTİKAL ETTİ’

“Çizgiyi bu kadar aşacaklarını düşünmemiştim” diyen Kohen şunları söyledi:

Mahkemeye intikal etti olay. Bana verilen sözler ve bu sözlere uygun bir kontratımız vardı. Kendimi anlamı korumakla yükümlü hissediyorum. Fi dizisi ikinci sezonundan itibaren kitapla hiç benzerliği bulunmayacak şekilde karakterlerin alındığı bambaşka, yüzeysel bir hikâyeye, benim açımdan utanç verici hale dönüştü, ben de engelledim. İzlerken kahroldum. İkinci sezonu, dördüncü bölümden sonra izlemedim. Çok iyi bir kontratım vardı, çizgiyi bu kadar aşacaklarını düşünmemiştim. Yarattığım karakterlere sahip çıkıyorum. Diziyi bitirmek de çok zordu ama bitirdim.”

Azra Kohen’den ‘Çİ’ dizisinin yapımcısına dava

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