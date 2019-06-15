Yazar Jean-Louis Mattei hayatını kaybetti

Çevirmen, araştırmacı, yazar ve şair Jean-Louis Mattei Ankara’da vefat etti.

1951 yılında, Marsilya’da doğan Jean-Louis Mattei Aix en Provence’da, klasik edebiyat alanında (Fransızca, Latince ve Yunanca) lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 1976 yılında, Tevfik Fikret Lisesiyle kültürel-eğitsel işbirliği çerçevesinde Ankara’ya geldi. Türkçe ve Osmanlıca öğrendi. Öğretim Görevlisi ve çevirmen Nurcan Mattei ile evlendi.

Daha sonra Galatasaray Lisesinde dersler verdi. 1988-2004 yılları arasında, eşi Nurcan Mattei ile birlikte, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümünde, Türkçe’den Fransızcaya çeviri dersleri verdi. Ardından sağlık sorunları nedeniyle emekli olup Ankara’ya yerleşti. Kendini bütünüyle yazmaya ve yoğun çeviri çalışmalarına verdi.

Eserleri: Tahoum Tahoum (şiir), Süleymanoğlu Cihangir (roman), Aynı Toprağın Kardeşleri (Roman), Hazreti Ali Cenknameleri (Araştırma).

Türkçe’den Fransızca’ya onlarca kitap çevirdi. Pir Sultan’dan Yüz Şiir, Orhan Kemal’in Müfettişler Müfettişi, Üçkağıtçı, Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı, Hasan Erkek’in, Bedel, Eşik, Yaşasın Barış, Hayat Yenile Beni, Beyaz Menekşe, Orhan Güner’in İkinci Nöbetçi’nin Sıkıntıları, Dinçer Sümer’in Eski Fotoğraflar, Zeynep Kaçar’ın Şimdi Uçuşa Geçiyoruz bunlardan bazıları…

Apollinaire’den Alkoller, Latin Şiiri Antolojisi (Ahmet Necdet’le birlikte), Menandros’tan Geçimsiz Türkçeye çevirdiği eserlerden yalnızca birkaçı.

Jean-Louis Mattei, Fransızca ve Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Rusça, Ukraynaca, Almanca, Arapça, Farsça, Macarca, Ermenice ve Osmanlıca biliyordu. Edebiyatımız için gönüllü bir kültür elçisi gibi çalışıyordu.

Jean-Louis Mattei, 16 Haziran’da yapılacak törenle Ankara’da toprağa verilecek.