26.1 C
Istanbul
15.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Yazar Jean-Louis Mattei hayatını kaybetti

Yazar Jean-Louis Mattei hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

Çevirmen, araştırmacı, yazar ve şair Jean-Louis Mattei Ankara’da vefat etti.

1951 yılında, Marsilya’da doğan Jean-Louis Mattei Aix en Provence’da, klasik edebiyat alanında (Fransızca, Latince ve Yunanca) lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 1976 yılında, Tevfik Fikret Lisesiyle kültürel-eğitsel işbirliği çerçevesinde Ankara’ya geldi. Türkçe ve Osmanlıca öğrendi. Öğretim Görevlisi ve çevirmen Nurcan Mattei ile evlendi.

Daha sonra Galatasaray Lisesinde dersler verdi. 1988-2004 yılları arasında, eşi Nurcan Mattei ile birlikte, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümünde, Türkçe’den Fransızcaya çeviri dersleri verdi. Ardından sağlık sorunları nedeniyle emekli olup Ankara’ya yerleşti. Kendini bütünüyle yazmaya ve yoğun çeviri çalışmalarına verdi.

Eserleri: Tahoum Tahoum (şiir), Süleymanoğlu Cihangir (roman), Aynı Toprağın Kardeşleri (Roman), Hazreti Ali Cenknameleri (Araştırma). 

Türkçe’den Fransızca’ya onlarca kitap çevirdi. Pir Sultan’dan Yüz Şiir, Orhan Kemal’in Müfettişler Müfettişi, Üçkağıtçı, Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı, Hasan Erkek’in, Bedel, Eşik, Yaşasın Barış, Hayat Yenile Beni, Beyaz Menekşe, Orhan Güner’in İkinci Nöbetçi’nin Sıkıntıları, Dinçer Sümer’in Eski Fotoğraflar, Zeynep Kaçar’ın Şimdi Uçuşa Geçiyoruz bunlardan bazıları…

Apollinaire’den Alkoller, Latin Şiiri Antolojisi (Ahmet Necdet’le birlikte), Menandros’tan Geçimsiz Türkçeye çevirdiği eserlerden yalnızca birkaçı.

Jean-Louis Mattei, Fransızca ve Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Rusça, Ukraynaca, Almanca, Arapça, Farsça, Macarca, Ermenice ve Osmanlıca biliyordu. Edebiyatımız için gönüllü bir kültür elçisi gibi çalışıyordu. 

Jean-Louis Mattei, 16 Haziran’da yapılacak törenle Ankara’da toprağa verilecek.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,644AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yazar Jean-Louis Mattei hayatını kaybetti

birgun.net -
Çevirmen, araştırmacı, yazar ve şair Jean-Louis Mattei Ankara’da vefat etti.
Devamını Oku

İmamoğlu’na karne ile kara propaganda

Mustafa Kömüş -
İstanbul Topkapı’da bir matbaada İmamoğlu’na kara propaganda karnesi yapıldı. Karnede İmamoğlu’nun ismi...
Devamını Oku

ABD’de göçmen ölümleri: Bir çocuk daha hayatını kaybetti

birgun.net -
ABD'nin Arizona Çölü'nde annesinin su aramak için diğer göçmenlerin yanında bıraktığı 6...
Devamını Oku

Irak’ta ABD’li askeri danışmanların bulunduğu hava üssüne havan saldırısı

birgun.net -
Irak'ın Selahaddin kentinde bulunan ülkenin en büyük askeri hava üssüne havan topuyla...
Devamını Oku

Adalet Yürüyüşü’nde yola gübre dökmüştü: Kışkırtıcı yayınlardan etkilendim, özür dilerim, pişmanım

HABER MERKEZİ -
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Adalet Yürüyüşü sırasında yola hayvan gübresi...
Devamını Oku

Türkiye’nin sözleşme gereği koruma altına aldığı Kuyucuk Gölü kuruyor

birgun.net -
Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kars'taki Kuyucuk Gölü'nün kuruduğu ortaya...
Devamını Oku

Emre Belözoğlu Fenerbahçe’de

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Devamını Oku

New York’ta kızamık salgını: Aşıdan muafiyet kaldırılıyor

birgun.net -
ABD'nin New York eyaletinde kızamık salgınının yaşanmasının ardından eyalette "dini gerekçelerle aşıdan...
Devamını Oku

Ruhani: İran nükleer anlaşmaya tek başına devam edemez

birgun.net -
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için anlaşmanın...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’a ‘ortak yayın’ sorusu: Hiçbir özel çalışmam yok

birgun.net -
AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yarın İBB'nin seçilmiş belediye...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi