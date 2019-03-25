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25.03.2019
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Kane ve Pickford geleceğe umutla bakıyor: Büyük başarılar kazanabiliriz

ZİYA ADNAN ZİYA ADNAN
Harry Kane yeni jenerasyonun lideri olarak görülüyor.

EURO 2020 Elemeleri geçen hafta oynanan maçlarla başladı. 2018 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar yükselerek uzunca bir sürenin ardından büyük bir turnuvada önemli bir başarı elde eden İngiltere’nin eleme macerası Çekya karşısında aldığı 5-0’lık sansasyonel galibiyetle start aldı.

Karşılaşma sonrası yeni jenerasyonun en büyük gol umudu, lideri Harry Kane ile takımın bir numaralı file bekçisi Jordan Pickford, sorularımızı yanıtladı. Geleceğe umutla bakan ikili İngiltere’nin yakaladığı bu jenerasyonun büyük bir turnuva kazanabileceğini dile getirdi.

Sahada sergiledikleri performanstan memnun olan Kane, “Oldukça iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. 5 gol attık ve kalemizi gole kapadık. Topu geri kazanmada iyiydik, birçok gol pozisyonu ürettik ve bu fırsatları iyi değerlendirdik” ifadeleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

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‘STERLING DURDURULAMAZ’

Maçta ilk defa İngiltere milli formasını giyen Declan Rice ve Callum Wilson hakkında konuşan yıldız golcü, “Evet, yeni yüzlerin takıma katkı sağlaması çok önemli. Declan ve Callum bugün ilk defa milli takım forması giydiler ve önemli işler yaptılar. Ayrıca Raheem (Sterling) kulübündeki formunu buraya da yansıttı, böyle oynayınca onu durdurmak imkânsıza yakın” diye konuştu.

‘NAMAĞLUP BİTİREBİLİRİZ’

Takımın genç bir nüveye sahip olduğunu belirten Kane, geleceğe umutla baktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hâlâ öğrenmeye açık bir takımız. Dünya Kupası’ndan sonra üstüne koyarak gidiyoruz. Uluslar Ligi’nde iyi bir performans sergiledik, bugün de elemelere kusursuz bir başlangıç yaptık. Bence bu jenerasyon büyük başarılar kazanabilecek seviyede.” Kane, elemeleri namağlup tamamlayabilir misiniz sorumuza ise, “Umarım, ayağımızı yere sağlam basmamız gerekiyor her maça aynı konsantrasyonla hazırlanıp, iyi organize olursak neden olmasın” cevabını verdi.

Everton’da forma giyen Pickford, İngiltere Milli Takım formasını 16 defa giydi.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK’

İngiltere’nin son dönemde yetiştirdiği en önemli kalecilerden olan Jordan Pickford ise karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi: “Her açıdan mükemmel bir akşam. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Evet harika bir oyun ortaya koydu, attığı goller birbirinden güzeldi. Umarım bu formunu sürdürür.”

Genç file bekçisi gelecek hakkındaki hedeflerini ise şu sözlerle özetledi: Adım adım ilerleyeceğiz, ilk hedefimiz grupta lider olarak çıkmak bence EURO 2020’de önemli işlere imza atabiliriz. Dünya Kupası’ndaki performansımızla bunu fazlasıyla gösterdik. İyi bir jenerasyon yakaladık, İngiltere futbolunu hak ettiği yere ulaştırabiliriz.

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