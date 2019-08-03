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03.08.2019
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Yazarımızı, dostumuzu Cüneyt Cebenoyan’ı kaybettik

birgun.net birgun.net
Cüneyt Cebenoyan, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından eşiyle olan bu fotoğrafını paylaşmıştı.

BirGün gazetesinin değerli köşe yazarı Cüneyt Cebenoyan’ı, Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında kaybettik.

Cüneyt Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 5. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen BA 975 TJ yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Cebenoyan’ın kullandığı otomobil daha sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, Cüneyt Cebenoyan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı. Ayşegül Cebenoyan, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ayşegül Cebenoyan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Acımız tarifsiz

Cebenoyan, BirGün’ün yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren yazdığı sinema yazılarıyla hem BirGün’e hem de kültür sanat dünyamıza farklı bir pencere açmıştı.

Cebenoyan’ın cenazesi Pazartesi günü öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacak.

BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Cebenoyan’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili şunları söyledi:

Cüneyt Cebenoyan’ın “Gazetemizin çıktığı günden bu yana her koşulda yan yana, omuz omuza olduğumuz, çok değerli yazarlarımızdan birisiydi Cüneyt. Özellikle sinema alanındaki yazılarıyla bütün okurlarımızın zevkle okuduğu, kültür-sanat dünyamıza büyük katkıları olmuş bir yazarımızdı. Çok üzgünüz. Gazetemizin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı ve BirGün yazarı Selçuk Candansayar, Cebenoyan’la ilgili şu mesajı iletti:

Cüneyt, BirGün’ün ilk çıktığı günden bu yana aramızdaydı. Sinema üzerine akademik bilgisini gündelik dile aktarma becerisiyle film eleştirisini herkesin okuyabileceği bir yetkinlikle yapardı. Kişisel hayatındaki derin acılara rağmen devam etmeyi bilen hayata dört elle sarılan arkadaşımdı. Çok üzüldüm.

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 45 yıllık arkadaşı Cüneyt Cebenoyan’ı şu sözlerle anlattı:

Cüneyt Cebenoyan Yalova’daki ilk gençlik dönemlerimizden 45 yıllık çok sevgili arkadaşımdı. İyi bir eğitim gören, maddi olanakları da düzgün şefkatli bir aile ortamında yetişen çok şanslı bir insan gibi görünüyordu. Aynı zamanda yakışıklı, sportmen ve sanat düşkünüydü. Derken lanet olası bir talihsiz olaylar zinciri sahne aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde bir 1 Mayıs yazılaması üzerinden yıllarca cezaevinde kaldı.

Marmara Oteli bombalamasında yine sevgili arkadaşım ablası Yasemin’i yitirdi. (Son zamanlarda bu saldırının anonim bir özne değil, PKK tarafından gerçekleştirildiğinin vurgulanmasına özel bir önem veriyordu). Yalova depreminde küçücük oğlu Ali’yi, yaşamını Yasemin’in anısını yaşatmaya adayan anne ve babasını yitirdi. Yıllardır eşi sevgili Ayşegül’ün hastalığında da yanındaydı. BirGün Gazetesine de kuruluşundan beri katkıda bulunan çok az kişiden biriydi. Cüneyt’i bir “kadersizlik abidesi” değil, tüm bu kahredici koşullara karşın yazılarını aksatmayan çok değerli bir sinema eleştirmeni, bir “direniş, sabır, kararlılık numunesi” olarak hatırlayalım.

Zaman tedavi etmez

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