Yazın tüketilen gıdalara dikkat!

Sağlıklı olmanın ilk koşulu yeterli ve dengeli beslenmek. Besinler, satın almadan tüketime kadar geçen aşamalarda hijyenik koşulların yeterince sağlanamaması nedeniyle zararlı hale gelebiliyor. Özellikle yaz aylarında besin kaynaklı zehirlenmelerin görülme sıklığında artış yaşanıyor.

Zehirlenmelerden nasıl korunur?

Besin zehirlenmelerine kimyasal maddeler, doğal besin toksinleri, parazitler ve mikroorganizmalar yol açıyor. Genellikle hijyenik olmayan koşullarda hazırlanan ve pişirilen besinlerde üreyen bakteriler, zehirlenmelerine neden oluyor.

Diyetisyen Salih Gürel, besin zehirlenmelerinden nasıl korunacağını şöyle sıraladı:

• Yemekleri mümkün olduğunca servise yakın zamanlarda pişirin ve pişmiş yiyecekleri bekletmeden tüketin.

• Pişirdikten sonra hemen tüketilmeyecek yemekleri hızla soğutarak (tezgâh veya ocak üzerinde 2 saati geçmeyecek şekilde) yeniden servis edinceye kadar buzdolabında muhafaza edin.

• Sebze ve meyveleri bol suda iyice yıkayın.

• Dondurulmuş besinleri satın alırken soğuk zincirin kırılmamış olmasına dikkat edin.

• Dondurulmuş ve çözdürülmüş besinleri tekrar dondurmayın.

• Konserve besin satın alırken alt ve üst kapakları şişkin olanları, kutusu hasar görmüş kapağı gevşemiş, kırık ya da çatlak olanlar satın almayın.

İlginizi çekebilir: Güvenilir gıdaya herkes erişmeli

• Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini kullanmayın.

• Besinleri hazırlama, pişirme ve servisinde kişisel hijyen kurallarına uyulmalı.

• Ellerin sık sık yöntemine uygun şekilde yıkanması gerekir.

• Et ve et ürünleri güvenilir yerlerden satın alınmalı.

• Yumurta kullanılmadan önce mutlaka yıkanmalı.

***

Sıcaklarda 7 beslenme tüyosu

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, sıcak havadan daha kolay etkilenen kişilerin beslenmesine daha büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Arıtürk, sağlıklı beslenme için 7 öneride bulundu.