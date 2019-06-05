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05.06.2019
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‘Yazlık Saray’a 30 milyon ödenek

AKP Lideri Erdoğan için Okluk Koyu’nda inşa edilen yazlık Saray yeniden gündeme geldi. CHP’li Erkek, “Yatırım Programı’na göre 30 milyon TL ödenek ayrılan yazlık sarayın ekonomik krizle mücadeleye katkısı ne olacaktır?” diye sordu

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte ekonomide yaşanan kötü gidişat hız kazanırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harcamaları yine tartışma konusu oldu.

Kamuoyunda “yazlık saray” olarak bilinen, Muğla’nın Okluk Koyu’ndaki toplam 113 bin 443 metrekarelik Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi’nin inşaatının devam ettiğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, inşaatı Saray’a sordu.

50 BİNDEN FAZLA AĞAÇ YOK OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden daha önce yapılan duyuruda iki büyük ve küçük yat yanaşma yeri, 10 bin 966 metrekarelik kıyı dolgusu ile suni plaj yapılacağı belirtilen yerde 50 binden fazla ağacın kesildiğini dile getiren Erkek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı.

2018 YILINDA 330 MİLYON HARCANDI

2018 yılı sonuna kadar 330 milyon lira harcanan saray için 2019 yılında 30 milyon liralık ödenek ayrıldığını ve kendi edindiği bilgilere göre, Okluk Koyu’na yapılan yazlık sarayın belli bölümlerinin Cumhurbaşkanı ve ailesi tarafından beğenilmediği için buraların yıkılarak tekrar talebe göre yaptırılacağını ifade eden Erkek, “Eğer iddialar doğruysa ‘tasarruf’ sözcüğü yalnızca yurttaşlara tavsiye anlamı taşımaktadır” dedi.

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‘HER KONUŞMADA TASARRUFTAN BAHSEDERKEN’

Saray’ın ekonomik krizle mücadele kapsamında neden tasarruf yoluna gitmediğini soran Erkek, önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:

“Büyük bir ekonomik krizle mücadele eden ülkemizde, iktidar temsilcileri her konuşmasında tasarruftan bahsetmekteyken, 2019 yatırım programına göre yazlık saraya 30 milyon lira ayrılması, sürekli yeni araçların alınması, milyonlarca liralık peyzaj işlerinin yaptırılması, ekonomik krizle mücadeleye ne gibi katkı sunacaktır?

Yazlık saraya ilişkin, iddialar doğru mudur? Doğru ise hangi kısımları beğenilmemiştir? Bu kısımların yıkımı ve yeniden yapımı ne kadara mâl olacaktır? Bunun ödeneği hangi kalemden karşılanacaktır?”

***

NE OLMUŞTU?

Okluk Koyu’nda başlatılan proje için, önce sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde inşa edilen yazlık konut yıkıldı. Daha sonra, bölgenin koruma statülerinde ve imar planlarında değişikliğe gidildi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan yazlık saray için deniz dolduruldu, yeni bir otoyol ve büyük yatların yanaşabileceği iskeleler yapıldı.

Yaklaşık 50 bin ağacın kesilmesine neden olan yazlık sarayın yanısıra yerleşkeye personel lojmanlarının dışında havuzlu villalar inşa edildiği de ortaya çıktı. Erdoğan’ın kullanacağı sarayın hemen arkasında daha küçük boyutta ve önlerinde havuzlar bulunan konutlar inşa edildi. Yazlık sarayın iki açık spor sahasının yapımı da tamamlandı.

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