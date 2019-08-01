Yemen’de askeri geçit görenine saldırı: 32 kişi hayatını kaybetti

Yemen’de askeri geçit törenine balistik füze ve drone’larla saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’in güneyindeki geçici başkent Aden’de, emniyet merkezinin bulunduğu alanda yapılan askeri geçit törenine balistik füzeli saldırı yapıldığı açıklandı.

Aden’e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesinde saldırının gerçekleştiği ve ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu görüldü.

Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.