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22.05.2019
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Yemen’i bombalayan Suudi Arabistan ABD-İran geriliminde barış istedi

Suudi Arabistan, ABD'nin İran provokasyonlarına karşı "barışçıl bir tutum" içerisinde olduklarını söyledi. 2015'ten beri Yemen'i bombalayan ve milyonlarca ölüme neden olan Suudi yönetimin barışın sağlanmasını istediğini iddia etmesi dikkat çekti.

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

ABD’nin İran’a dönük bölgede gerilimi tırmandıran hamleleri sürerken konuya ilişkin Suudi Arabistan’dan açıklama geldi.

Körfez’de ABD’nin doğal müttefiki olan Suudi Arabistan, söz konusu gerilime dair İran’ı suçladı, “olası bir savaşa engel olmak istedikleri” yönünde açıklama yaptı. 2015’ten beri Yemen’i bombalayan Suudi yönetimin “barışçıl” bir tutum içerisinde olduğunu iddia etmesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA‘nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman başkanlığında Cidde’deki Selam Sarayı’nda toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan’ın elinin daima barışa uzandığı, barışın sağlanması için çalıştığı ve bölgede muhtemel herhangi bir savaşa mani olmak için elinden geleni yapacağı” ifadeleri yer aldı.

Suudi yönetimin bu açıklamasıyla Yemen’de ölümlere neden olduğu saldırganlığını unutması dikkat çekti. 2015’ten beri Yemen’i bombalayan Suudi yönetim, milyonlarca insanın ölümüne, kıtlığa ve ortaya çıkan kolera salgınına neden oldu.

İRAN HEDEF GÖSTERİLDİ

Açıklamanın devamında, “İran rejiminin ve ajanlarının bölgedeki eylemleri ve bunların uluslararası, bölgesel barış ve güvenliği ve dünya petrol piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli yansımaları” olduğu söylenerek İran’ın hedef gösterilmesi dikkat çekti.

Açıklamada, ABD’nin Körfez’e yığdığı savaş gemilerine değinmeyen Suudi yönetim, İran’a karşı uluslararası toplumdan beklentileri olduğunu söyledi.

Unutulan savaş: Yemen
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