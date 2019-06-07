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07.06.2019
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Yeni Akit çirkinlikte sınır tanımıyor: Onur Yürüyüşü’nü hedef gösteren skandal başlık

Yeni Akit çirkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Onur Yürüyüşü etkinliğini hedef alan AKP'li yayın, "Onursuz i...ler rahat durmuyor" şeklinde skandal bir başlığa yer verdi.

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İktidar medyasına yakınlığıyla ve paçavra yayıncılığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi bu kez Onur Yürüyüşü’nü hedef göstererek çirkinlikte sınır tanımadı. 

Mersin’deki Onur Yürüyüşü’ne dair etkinlik hazırlıklarını hedef alan Yeni Akit’in söz konusu haberde kullandığı dil yaşanan akıl tutulmasını gözler önüne serdi. 

“Onursuz i…ler rahat durmuyor” başlığıyla yer verilen haberde, “Özgürlük adı altında cinsel sapkınlık hastalığını tüm topluma yaymaya çalışan LGBT dernekleri, sözde ‘Onur Yürüyüşü’ adıyla 26 Haziran’da İstanbul’da tertiplemek istedikleri etkinliğin İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmesi üzerine Mersin’e yöneldiler” şeklinde ifadeler yer aldı.

Aynı içerikte yer alan görselin de buzlandığı görüldü. İnsan aklına hakaret niteliğindeki söz konusu haber sosyal medyada da kısa sürede tepki çekti.

O haber şu şekilde:

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