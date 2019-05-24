Yeni askerlik düzenlemesi Meclis’te: İktidar Türkiye’yi karaya oturttu

Dilan Esen

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı’nca çalışmaları tamamlanan yeni sistemde 1 aylık ‘temel askerlik eğitimi ve ‘bedelli askerliğin’ kalıcı hale getirilmesi konuları göze çarpıyor.

BirGün’e konuşan eski Deniz Harp Okulu komutanlarından Tuğamiral Türker Ertürk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yeni askerlik sisteminde er olarak orduya girecek bir askerin ‘kriterleri yerine getirdiğinde general olabileceği’ yönündeki sözlerini eleştirdi.

Halkı kandırıyorlar

“Öyle bir hava yaratıyorlar ki, insanlar askerliğe adım attığı gibi general olacak zannediyorlar” diyen Ertürk, “Ancak böyle bir şey yok. Yeni askerlik sistemiyle geniş halk kitlelerini kandırabilmek için böyle yöntemler bulmuşlar” diye konuştu.

Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni askerlik sistemiyle geniş halk kitlelerini kandırabilmek için böyle yöntemler bulmuşlar. Bunu Amerikan silahlı kuvvetlerinden çalmışlar. Amerika da bir asker Genel Kurmay başkanı olabilir ama sıradan bir asker olmuyorlar. Genelde kapitalist ülkelerde insanlar burs alabilmek için bunu yaparlar. Öyle bir hava yaratıyorlar ki, insanlar askerliğe adım attığı gibi general olacak zannediyorlar. TSK’nin, emperyalizmin daha kolay taşeronu olabilmesi için uğraşıyorlar. Münhasır ekonomik bölgeden Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma devrimleriyle kazanımının adım adım yok edilmesine kadar hepsinde bu iktidarın imzası var. Kafaları böyle çalıştığı için Türkiye’yi her konuda karaya oturttular.”

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Yeni sistemde tartışılan bazı başlıklar şöyle:

•.Temel askerlik eğitimi yoluyla bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi düşünülüyor. Sistemde 1 ay düşünülen temel askerlik eğitimi alan kişi, daha sonra belirli bir ücret ödeyerek askerliğini sonlandırabilecek. Bu uygulama yıl boyunca devamlı hale getirilecek. Bedelli için ödenecek miktarın asgari ücret ya da yedek subayların aldığı ücrete göre ayarlanması düşünülüyor.

•.Bunun yanında bedelli için yaş kriteri de aranmayacak. Her celp (askere alma) döneminde, mutlaka bedelli askerlik için de kontenjan ayrılacak.

•.Meslek lisesi mezunları ve belirli mesleğe sahipler, askerliklerini mesleklerini icra ederek bitirebilecekler. Mesleklerini yapanlara ücret de ödenecek.

•.Profesyonel askerlik yapmak isteyenlere de bir imkan tanınacak. Zorunlu askerlik sonrası komutanın referansının alınması durumunda, isteyenler üç yıl sözleşmeli asker olabilecek. Bu üç yılın sonunda girdiği sınavlarda başarılı olanlar kadroya alınıp profesyonel asker olabilecek.