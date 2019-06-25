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26.06.2019
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Yeni askerlik sistemi yasalaştı

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Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda 335 oyla kabul edilerek yasalaştı.

65 maddelik yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirildi. Erdoğan’ın yasayı imzaladığını duyuran AKP Sözcüsü Çelik “Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır” dedi.

Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı’nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

100 BİN KİŞİYE ERKEN TERHİS

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu’nca gerekli görülen sahalarda, bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.


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