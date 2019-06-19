Cumhurbaşkanına ‘askerlikten muaf tutma’ yetkisi veren madde değiştirildi

Yeni Askerlik Yasası teklifinin TBMM’deki nihai oylamasının önümüzdeki Salı günü yapılacağı bildirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na bazı kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi veren madde değiştirildi. MGK’nın gerekli gördüğü sahalarda Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifiyle askerlikten muaf olunacak.

TBMM Genel Kurulu’ndan geçen yeni askerlik yasası, haftaya salı günü oylanacak.

Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5. maddesi, Cumhurbaşkanı’na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi.

TEPKİ ÇEKEN MADDE DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni yasa teklifinde, Cumhurbaşkanı’na bazı kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi veren madde değiştirildi. MGK’nın gerekli gördüğü sahalarda Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifiyle askerlikten muaf olunacak.