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25.06.2019
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Yeni Game of Thrones çekimleri başladı

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Final bölümüyle günlerce konuşulan Game of Thrones’un devam dizisi yani spin-off’u geliyor. Devam dizisinin yaratıcılığını Jane Goldman ve George R.R. Martin üstlendi.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Game of Thrones evreninden binlerce yıl öncesini anlatan dizide olaylar farklı karakterler üzerinden anlatılacak.

Ana karaklerlerden birini Naomi Watt’ın canlandıracak olmasının yanında dizide adı geçen diğer isimler; Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Hefferman ve Dixie Egerickx.

Yönetmenliğini  S.J. Clarkson‘ın üstlendiği dizinin pilot bölüm için çekimleri Kuzey İrlanda’da başladı.

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