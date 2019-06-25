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25.06.2019
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Yeni havalimanı THY’ye yaramadı

birgun.net birgun.net

Türk Hava Yolları(THY) bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 28,5 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Türk Hava Yolları, geçtiğimiz ay ile Ocak-Mayıs dönemine ait trafik verilerini Kamuya Aydınlatma Platformu’na(KAP) bildirdi.

THY Ocak-Mayıs 2018 döneminde 29,4 milyon olan toplam yolcu sayısının, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,8’lik azalışla 28,5 milyon olarak gerçekleştiğını açıkladı. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 7,3’lük bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,0’lik bir artış kaydedildiği belirtildi.Transit yolcu sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış gerçekleşti.Transit hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 0,9 azaldı.

YOLCU DOLULUK ORANI YÜZDE 80,1

Türk Hava Yolları’nın yolcu doluluk oranı ise 0,6 puanlık azalarak yüzde 80,1 olarak gerçekleşti.Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2018 döneminde 72,3 milyar olurken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,6 artarak 72,7 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 6,9 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 1,7 arttı.Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mayıs 2018 döneminde 58,4 milyar, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,2 azalarak 58,3 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 6,3 azalırken, dış hat uçuşlarda ise yüzde 0,8 oranında arttı.

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MAYIS AYINDA 5,9 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mayıs 2018 döneminde 195 bin 764 olurken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,3’lük düşüşle 191 bin 214’e indi.Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2018 döneminde 546 bin 166 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 9’luk artışla 595 bin 583 tona yükseldi. THY’nin Mayıs 2018 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 4,5’lik azalışla 5,9 milyon olarak gerçekleşti. THY’nin 2018 Mayıs ayında uçak sayısı 327 iken 2019 Mayıs ayı sonunda 336 oldu.

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