Yeni Havalimanı’ndaki israfı resmi veriler de onayladı: İHL daha az yolcu ve yük taşıyor

Devlet hava meydanları işletmesi (DHMİ) mayıs ayı yolcu ve yük taşımacılığı verilerini yayımladı. Rakamlar İstanbul Havalimanı’nın (İHL) kapasitesine göre sinek avladığını ortaya koydu. Dünyanın en büyük havalimanı olarak tanıtılan (İHL) kapatılan Atatürk Havalimanı’ndan hem daha az yük hem de daha az yolcu taşıyor. Dahası Türkiye ekonomisini şahlandıracak diye anlatılan İstanbul Havalimanı’nı Atatürk Havalimanı’ndan daha az ticari uçak kullanıyor.

Daha az yolcu kullandı

DHMİ verilerine göre Atatürk Havalimanı’nı geçen yıl sadece mayıs ayında 5 milyon 502 bin yolcu kullanmıştı. Bu sene Atatürk Havalimanı mayıs ayında yolcu taşımacılığına kapatıldı. Onun yerine kullanılan İstanbul Havalimanı’ nın yolcu kapasitesi daha çok olmasına rağmen İHL’yi daha az yolcu kullandı. Resmi verilere göre sadece mayıs ayında İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 5 milyon 228 bin kişi oldu.

Daha az uçak kullandı

Türkiye ekonomisini şahlandıracağı iddia edilen İstanbul Havalimanı’nı kullanan uçak sayısı da Atatürk Havalimanı’ndan daha az. Kapasitesi daha çok olmasına rağmen İstanbul Havalimanı’nı sadece mayıs ayında kullanan uçak sayısı 36 bin 174 oldu. Buna karşılık geçen yıl sadece mayıs ayında Atatürk Havalimanı’nı kullanan uçak sayısı 38 bin 793 olmuştu.

Atatürk Havalimanı 4,5 kat fazla yük taşımıştı

Havalimanı yalnızca yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da kullanılıyor. Geçen yıl sadece mayıs ayında Atatürk Havalimanı kullanılarak taşınan yük miktarı 200 bin ton olmuştu. Buna karşılık bu yıl sadece mayıs ayında İstanbul Havalimanı kullanılarak taşınan yük miktarı 45,1 bin ton olarak gerçekleşti. Böylece kapatılan Atatürk havalimanı, onun yerine açılan İstanbul Havaliman’ından 4,5 kat daha fazla yük taşıdığı ortaya çıktı.

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Kırmızı halılar, limuzinler…

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın eşi için havalimanına getiren uçağın merdivenlerinden inerken, kırmızı halı serildi. Sosyal medyada tepkiyle karşılanan videoda Aycı kırmızı halı üzerinde yürüdükten sonra yöneticilerle tokalaşarak selamlaşıyor. Dahası THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi gittikleri yerlerde limuzinlerle karşılanıyor. 21 Şubat 2019 Perşembe günü Almanya Frankfurt’a iniş yapan Aycı için özel limuzin bile tutulmuş. Gazeteci Ali Kıdık’ın iddiasına göre THY başkanı ve eşi için aşağıdaki araçlar tahsis edildi.

Karşılayacak araçlar

– 1 Limuzin : Başkan İlker Aycı’ya tahsis edilecektir

– 1 Mercedes VITO: Hanımefendi & 1 refakatçi THY Personeline tahsis edilecektir

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Eski THY Başkanları projeye karşı çıkmıştı

Eski THY Başkanları’nın 3. Havalimanı’na karşı çıktığını Karar Gazetesi’nden İbrahim Kahveci köşesine taşımıştı. İşte THY eski Başkanlarının 3. Havalimanı ile ilgili söyledikleri;

Karlıtekin: Yeni Havalimanı külliyen hata, kaynak israfı

THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin 3 Mayıs 2013’te Yeni Havalimanı hakkında sorulan soruya şunları söylemişti: -Temel iddiam şudur, gerek AHL, gerek Sabiha Gökçen’e 2’şer milyar dolar maliyetle birer paralel pist yaparak 120 milyonun üzerindeki yıllık yolcu talebini rahatlıkla karşılarsınız. Bu nedenle Yeni Hava Limanı yapmak gereksizdir, kaynak israfıdır. Dünya’daki en büyük şehirlerdeki en yoğun alanlar 100 milyon kapasiteye ulaşmaz bile.

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Topçu: 3. Havalimanı gereksizdi

Eski THY Başkanı Hamdi Topçu’ya göre 3. Havalimanı gereksiz bir Binali Yıldırım projesiydi

THY’nin önceki yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu “Yerel’den Global’e’ THY’nin Yükseliş Dönemi’ adlı kitabında 3. Havalimanı için dönemin ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile konuşmalarını anlatıyor. DHMİ tarafına “işin nasıl olmayacağını anlatın” talimatı verilmiş, katılanlar tembihlenmişti. DHMİ yeni bir pist yapılma maliyetinin 15 milyar doları bulacağını anlattı. Binali Bey’e “2 milyar doları verin yapayım (yeni pist) THY’de hatırı sayılır bir para kazansın” dedim.

Binali Bey “Yeni havalimanının ilk bölümünü biz 2015’in ilk çeyreğinde teslim edeceğiz” dedi. Cemal Şanlı’da “Atatürk Havalimanı’ndaki iş de aynı sürede bitecekse, yeni havalimanı daha mantıklı dedi. “İmkansız” dedim. Binali Yıldırım “Biz, Bakanlık olarak söylediğimizden önce bitiririz” dedi.

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