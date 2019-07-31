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31.07.2019
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‘Vedat Milor, Şirin Payzın’ın ürettiği şarabı tavsiye etmedi’ iddiası yalanlandı

birgun.net birgun.net

Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor’un Burgazada’da Ada Keyf restoranında çalışan bir garson tarafından “Sana ne lan, fazla konuşma” denilerek denize itildiğini öne sürmesi üzerine başlayan tartışmaya Şirin Payzın’ın dahil olması üzerine yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Şirin Payzın ürettiği şarabı daha önce Vedat Milor’e gönderdi, ancak Milor şarabı tavsiye etmedi. Sosyal medyada yayılan bu iddia kısa sürede iki taraftan da yalanlandı.

Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Elime ulaşan bir şey yok veya denediğimi hatırlamıyorum. İleride polemikten mümkün olduğunca soyutlayıp hak ettiği şekilde değerlendirmeye çalışırım,” ifadelerini kullandı.

BirGün’e konu hakkında bilgi veren Payzın da iddianın doğru olmadığını belirtti.

Gazeteci Şirin Payzın’ın, Vedat Milor’un “denize itilme” iddiasını yalanlayan mekanın ortağıyla görüşmesi ve aksi paylaşımda bulunması dikkat çekmişti. Payzın, “Doğrusu olayı bir de garson, mekan sahibi ve çalışandan da dinlemek isterim. Gerçekten ne olmuş?” sözlerini kullanarak olayın doğruluğunu sorgulamıştı.

Milor da buna yanıt olarak, “Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi?” yanıtı vermişti.

Bunun üzerine Payzın’la Milor arasında “şarap” gerilimi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Buna göre, ünlü bir restoran Şirin Payzın ve eşi Turgay Gümüş’ün üretimi olan “Şirin” isimli şarabı menüye almak için Vedat Milor’dan referans istiyor. Milor’un ise Payzın’ın gönderdiği hediye şarabı beğenmediği ve olumsuz görüş verdiği belirtiliyor. 

Ancak Payzın’ın söz konusu şarabı bir hediyeyle birlikte Milor’a ulaştırdığı, Milor’un da bunu uygunsuz bulduğu yine iddialar arasında yer alıyor.

Vedat Milor, restoran önünde şiddete uğradı

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