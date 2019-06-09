Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın dönemi

Erol Bulut’un istifasından sonra teknik direktör arayışlarına geçen ve takımı geçici olarak Ali Ravcı’ya emanet eden Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni hocası resmen açıklandı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, bugün düzenlenen seçimli olağan genel kurulda son olarak Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın’la el sıkıştıklarını duyurdu.

Battalgazi Belediyesi’nin toplantı salonunda tek aday olarak girdiği seçimde kürsüye gelen Gevrek, 46 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandığını söyledi. Geçtiğimiz sezon ligi 48 puanla 5’inci sırada tamamlayan Malatyaspor, Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hak kazanmıştı.