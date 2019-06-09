26.6 C
Istanbul
09.06.2019
Anasayfa SPOR Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın dönemi

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Erol Bulut'tan sonra yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

birgun.net birgun.net

Erol Bulut’un istifasından sonra teknik direktör arayışlarına geçen ve takımı geçici olarak Ali Ravcı’ya emanet eden Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni hocası resmen açıklandı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, bugün düzenlenen seçimli olağan genel kurulda son olarak Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın’la el sıkıştıklarını duyurdu.

Battalgazi Belediyesi’nin toplantı salonunda tek aday olarak girdiği seçimde kürsüye gelen Gevrek, 46 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandığını söyledi. Geçtiğimiz sezon ligi 48 puanla 5’inci sırada tamamlayan Malatyaspor, Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hak kazanmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın dönemi

birgun.net -
Erol Bulut'un istifasından sonra teknik direktör arayışlarına geçen ve takımı geçici olarak...
Devamını Oku

Tombi, İsviçre yolcusu

birgun.net -
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde yaşarken çocukların yoğun ilgisini fark...
Devamını Oku

Bayram tatilinde 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi.
Devamını Oku

Beşiktaş’taki kazaya neden olan trafik magandalarından biri yakalandı

birgun.net -
Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı...
Devamını Oku

Belediyeden maaşa bağlanan AKP Gençlik Kolları Başkanı hakkında suç duyurusu

birgun.net -
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in belediyede “büro elemanı”...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindeki...
Devamını Oku

Süleyman Soylu’dan kendisini protesto eden yurttaşa: Pontusçu

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da havalimanında yaşanan protestoya ilişkin, "Karmaşık bir adam...
Devamını Oku

Natama’nın yeni sayısı çıktı

birgun.net -
Natama Şiir ve Eleştiri dergisinin son sayısı “‘Derdi olan edebiyat’ mı, ‘derdi...
Devamını Oku

Kadın Emeği Festivali başlıyor

birgun.net -
Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali'ni" bu...
Devamını Oku

Süleyman Soylu’ya ‘akıllı ol’ diyen yurttaşa hukuki süreç başlatıldı

birgun.net -
Trabzon Havalimanı'nda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi