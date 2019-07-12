Yeni Şafak yazarı: Ak Parti için ‘büyü bozuldu’ demenin tam vakti

Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, gazetede bugün yazdığı yazıda “sadece İstanbul seçim sonuçlarına değil, parti içinde uzun zamandır süren yaprak dökümünün son halkası olarak eski Bakan Ali Babacan’ın da ayrılarak Abdullah Gül’le birlikte bir parti kurma çalışmalarına başlamasına da bakarsak, diyebiliriz ki, “büyü bozuldu” ifadesini kullanmanın tam vaktidir” dedi.

Albayrak, yazısında “Yeni parti çalışmalarına ilerleyen günlerde değineceğim, ama AK Parti’nin toplumun yarısından çoğuyla kurduğu özel bağın gevşemeye, eprimeye başlamasının miladı hakkında muhtelif rivayetler olsa da, görünür olduğu ilk nokta İstanbul seçimleriydi” ifadesini kullandı.

‘HİÇBİR VAKİT EKONOMİ İLE SINANMAMIŞTI’

“AK Parti ile millet arasında gönül bağı diyebileceğimiz derecede kavi şekilde kurulan ilişki, 17 yıllık zaman zarfında hiçbir vakit ekonomi ile sınanmamıştı” diyen Albayrak, ekonominin İstanbul’un kaybedilmesinde rol oynadığını savundu.

Albayrak, ekonomi ve işsizlikten bahsettiği yazısında şunları söyledi:

“İstanbul’un CHP’ye geçmesi noktasına gelinmesinde birden çok faktör rol oynadı. Büyünün bozulmasına neden olan ve çoğu maddi olmayan bu faktörlerin bir kısmına daha önce değinmiştim. Ekonomi ise maddi sebepler arasında ve kabul edelim ki sıkı bir sebep. Türkiye’de bir süredir hayat pahalılığının yanı sıra işsizlik oranı çok yüksek.”