28.9 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Yeni Şafak yazarından Erdoğan'ın kızına: 'Soros projeleriyle aileyi çökerten...'

Yeni Şafak yazarından Erdoğan’ın kızına: ‘Soros projeleriyle aileyi çökerten…’

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yöneticisi olduğu KADEM için 'Soros projesi' benzetmesinde bulundu. Kaplan'a Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi.

birgun.net birgun.net

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) hedef aldı.

Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcısı olduğu KADEM için “Cinsiyet eşitliği gibi Soros projeleriyle aileyi çökerten Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!” dedi.

“Tanzimat’tan bu yana en büyük tehdidin ailenin çözülmesi olduğunu” öne süren Kaplan, Erdoğan’ın kızının yöneticisi bulunduğu derneği hedef alarak “ailenin korunmasının milli güvenlik meselesi haline geldiğini” savundu.

BAYRAKTAR’DAN KAPLAN’A YANIT

Kaplan’ın KADEM yazılı açıklama ile yanıt verirken, bir yanıt da Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan geldi.

Bayraktar, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı;

“KADEM, Ailenin birliğini ve korunmasını savunur, Soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz. Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez.”

YENİ AKİT DE KADEM’İ HEDEF ALDI

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın ardından, Yeni Akit de KADEM’i hedef aldı.

“KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu!” başlıklı bir haber yayımlayan Yeni Akit, KADEM’in “LGBTİ sapkınlığının yaygılaştırılmasına tepki gösterenleri kadın düşmanı gibi göstermeye çalıştığını” yazarak KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Şube Başkanı Kübra Karçaaltıncaba Solak’a tepki gösterdi.

‘GİTSİN KIZ ÇOCUKLARINA KURAN ÖĞRETSİN’

Eski Vahdet yazarı Sema Maraşlı da KADEM’in “LGBTİ savunuculuğu” yaptığını öne sürmüştü. Maraşlı, KADEM için “KADEM gibi hükümet yanlısı bir dernekle, Mor Çatı gibi hükümet karşıtı, din düşmanı, LGBT destekçisi kadın dernekleri bir araya gelip aynı konuda uzlaşıyorlar. Hak ve batıl bir konuda uzlaşmışsa büyük ihtimal hakikatten vazgeçilmiştir” demişti.

Solak ise Maraşlı’ya yanıt vererek şunları söylemişti:

“Soyadı Maraşlı ama ne kocasına ne de babasına ait; kendi soyadını kendisi koyacak kadar aykırı. Yazıp çiziyor aileye dair peki hangi vasıfla, ne YÖK’ten ne başka bir ülkeden denkliği olmayan internet üzerinden aldığı eğitim ile İftiralarına ortak olanlar; yazık size. Herkes kendi işini yapsın. Uzmanı olmadığınız konuda konferanslar vermeye kalkmayın. Kaldı ki uzmanı bile olsanız multidisipliner yaklaşımınız olmak zorunda. Kendi yaşanmışlıklarınız üzerinden toplumsal olaylar hakkında otorite gibi konuşma hakkını kimseye vermiyoruz. Maraşlı gitsin kız çocuklarına Kuran öğretsin.”

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN HİMAYESİNDE OLMASAK…’

Solak yanıtında şöyle söyledi:

“Asfalta ölüleri serilen kadınların veballeri sizin boynunuza. Kadının öldürülmeme hakkını savunmanın neresi feminizm. Bizim DM’lerimiz çocuğunun gözü önünde dayak yiyen annelerin yardım istediği feryatlarla dolu. İstismara maruz kalan çocukların çığlıkları ile dolu. Üniversite hocalarından tacize uğrayan genç kızlarımızın göz yaşları ile dolu. Sırça köşklerde oturmuyoruz. KADEM Sn. Cumhurbaşkanımız himayesinde olmasa; ne tacizci hocayı koruyan Rektöre, ne çocuğunu istismar eden babaya, ne Allah’ın kendisine emanet ettiği karısına el kaldıracak kadar alçalan kocaya gücümüz yetmezdi.

LGBT meselesine gelince; bizzat Konya’daki kadın STK başkanlarını toplayarak LGBT’nin tıbbî, sosyolojik, psikolojik boyutlarında alanında uzman hocalardan eğitim alarak çalışma yaptık. Yani birileri konuşuyor da vallahi boş konuşsanız keşke. LGBT bilim literatüründe yerini almış durumda. Tıpkı biz kabul etmesek de Darwin Teorisi’nin tıp fakültelerinde okutulduğu gibi. Bunun ne anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz? KADEM bilimsel ve akademik bir dernektir. Bir meseleyi ele alırken 10 yıl sonra 20 yıl sonra karşılaşacağı sosyolojik problemlerin sonuçlarını hesap etmek zorundadır.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,210AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Aşık Veysel’de ustalar geçidi

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında başlattığı bu yıl ikincisi düzenlenen 'Aşık Veysel...
Devamını Oku

Fransa ülke dışına uçuşlara ‘ekoloji vergisi’ getirecek

birgun.net -
Fransa Ulaştırma Bakanlığı, ülke dışına yapılacak uçuşlara "ekoloji vergisi" getirileceğini açıkladı.
Devamını Oku

Çiğli Belediyesi çalışanları ayda bir gün evcil hayvanlarını işe götürüyor

birgun.net -
Çiğli Belediyesi çalışanları vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla her ayın ilk cuma...
Devamını Oku

İran’da Bitcoin yasağı: Yoğun elektrik tüketimine neden oluyor

birgun.net -
İran, kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı.
Devamını Oku

Metropolis Antik Kenti’ne Torbalı Belediyesi’nden destek

BİRGÜN İZMİR -
Torbalı Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca...
Devamını Oku

Seyidoğlu baklavalarından hamile kadına saldıranlara dava: Bir harf nedeniyle hedef gösterildik

birgun.net -
İstanbul Pendik'te hamile kadının aracını durdurup üstünde zıplayan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin...
Devamını Oku

AKP’den Ali Babacan’ın istifasına ilişkin açıklama

birgun.net -
AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP kurucuları arasında yer alan eski...
Devamını Oku

Düşük not veren profesöre 5 ay hapis cezası

birgun.net -
Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr....
Devamını Oku

Hakkari’de askeri araca saldırı: 2 asker yaşamını yitirdi

birgun.net -
Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında PKK'lilerin saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Devamını Oku

Almanya’daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

birgun.net -
Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi