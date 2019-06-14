Yeni sistem bütçeyi delebilir

TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Askerlik Kanunu’nun ilk bölümü üzerindeki görüşmeler önceki gün tamamlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “devrim” olarak nitelendirdiği yeni sisteme, muhalefet ise “Bütçe açığına neden olacak ve kalıcı olmayacak” eleştirisinde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, yeni sistemin maliyetinin yıllık 3.1 milyar TL olduğunu ifade etti. Maliyetin bedelli askerlik yapacak kişilerin yatıracağı tutarlardan karşılanacağını anımsatan Yılmaz, “Yıllık 66 bin kişinin ikinci altı ay askerliğe devam etmesini bekliyoruz. Beş bin de yedek subay düşünüyoruz. Hizmet borçlanması için de ikinci altı ay askerlik yapanlara bin lira ödeyeceğiz. Yeni sistemin maliyeti 3 milyar 153 milyon TL olacak” dedi.

ZARAR 1,5 MİLYARI GEÇEBİLİR

Yıllık 145 bin kişinin bedelli askerli yapması durumunda kişi başı 31 bin TL’den 4.4 milyar TL gelir beklendiğini dile getiren Yılmaz’ın bu hesabına göre, bedelli askerliği yapanların sayısı yıllık yüz binin altına düşmesi durumunda bütçede büyük açık meydana gelecek. Bu açık, bedelliden faydalanmak isteyenlerin sayısının elli bine düşmesi durumunda 1,5 milyar TL’yi aşacak.

‘KALICI OLMAZ’

Düzenlemeyi değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi, CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Bu haliyle yeni Askerlik Kanunu’nun kalıcı olması mümkün değil” dedi.

Çelebi, “Yeni sistemle kadrolarda oluşacak açıklar kapatılmakta zorlanılacak. Bunun kendisi başlı başına beka sorunu demektir. Biz, ‘önce ihtiyaç olan kadrolara askerleri yerleştirelim, daha sonra kalanlara bedelli askerlik yaptıralım’ dedik ancak dikkate alınmadı. Memleketin güvenliği, Hükümet’in belirlediği ‘tahmini 145 bin kişinin bedelli yapması’na yani tesadüflere bırakılmış” diye konuştu.

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Akar muhalefeti ziyaret etti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili konuştu. Turan, “Düzenlemede revizeler söz konusu. Akar’ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün muhalefet partilerini ziyaret etti. Akar, ilk olarak AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte CHP grubuna geldi. Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.

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Meclis’te görüşülen yeni askerlik sistemi için AKP’nin muhalefet partilerini bilgilendireceği ve Akar’ın da yeni askerlik sistemine ilişkin partileri ziyaret edeceği belirtilmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yeni askerlik sistemi düzenlemesine dair detayları kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Yapılan değişiklikler ise özetle şöyle anlatıldı:

• Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

• Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

• Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.

• Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak

• Muvazzaf kadrolara geçişlerde ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.

• Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.