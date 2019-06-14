24.2 C
Istanbul
14.06.2019
Anasayfa ÖZEL Yeni sistem bütçeyi delebilir

Yeni sistem bütçeyi delebilir

Erdoğan’ın, “devrim” olarak nitelendirdiği yeni askerlik sisteminde bedelliden faydalananların sayısının yüz binin altında kalması, bütçede milyonlarca lira açığa neden olacak. CHP’li Çelebi, “Sistemin kalıcı olacağını düşünmüyorum” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Askerlik Kanunu’nun ilk bölümü üzerindeki görüşmeler önceki gün tamamlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “devrim” olarak nitelendirdiği yeni sisteme, muhalefet ise “Bütçe açığına neden olacak ve kalıcı olmayacak” eleştirisinde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, yeni sistemin maliyetinin yıllık 3.1 milyar TL olduğunu ifade etti. Maliyetin bedelli askerlik yapacak kişilerin yatıracağı tutarlardan karşılanacağını anımsatan Yılmaz, “Yıllık 66 bin kişinin ikinci altı ay askerliğe devam etmesini bekliyoruz. Beş bin de yedek subay düşünüyoruz. Hizmet borçlanması için de ikinci altı ay askerlik yapanlara bin lira ödeyeceğiz. Yeni sistemin maliyeti 3 milyar 153 milyon TL olacak” dedi.

ZARAR 1,5 MİLYARI GEÇEBİLİR

Yıllık 145 bin kişinin bedelli askerli yapması durumunda kişi başı 31 bin TL’den 4.4 milyar TL gelir beklendiğini dile getiren Yılmaz’ın bu hesabına göre, bedelli askerliği yapanların sayısı yıllık yüz binin altına düşmesi durumunda bütçede büyük açık meydana gelecek. Bu açık, bedelliden faydalanmak isteyenlerin sayısının elli bine düşmesi durumunda 1,5 milyar TL’yi aşacak.

‘KALICI OLMAZ’

Düzenlemeyi değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi, CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Bu haliyle yeni Askerlik Kanunu’nun kalıcı olması mümkün değil” dedi.

Çelebi, “Yeni sistemle kadrolarda oluşacak açıklar kapatılmakta zorlanılacak. Bunun kendisi başlı başına beka sorunu demektir. Biz, ‘önce ihtiyaç olan kadrolara askerleri yerleştirelim, daha sonra kalanlara bedelli askerlik yaptıralım’ dedik ancak dikkate alınmadı. Memleketin güvenliği, Hükümet’in belirlediği ‘tahmini 145 bin kişinin bedelli yapması’na yani tesadüflere bırakılmış” diye konuştu.

***

Akar muhalefeti ziyaret etti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili konuştu. Turan, “Düzenlemede revizeler söz konusu. Akar’ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün muhalefet partilerini ziyaret etti. Akar, ilk olarak AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte CHP grubuna geldi. Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.

İlginizi çekebilir:  Sırbistan’dan ithalata sıfır gümrük kararı

Meclis’te görüşülen yeni askerlik sistemi için AKP’nin muhalefet partilerini bilgilendireceği ve Akar’ın da yeni askerlik sistemine ilişkin partileri ziyaret edeceği belirtilmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yeni askerlik sistemi düzenlemesine dair detayları kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Yapılan değişiklikler ise özetle şöyle anlatıldı:

• Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

• Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

• Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.

• Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak

• Muvazzaf kadrolara geçişlerde ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.

• Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,634AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

PES 2020’nin fiyatı belli oldu

birgun.net -
Konami’nin futbol oyunu olan Pro Evolution Soccer 2020'nin fiyatı belli oldu.
Devamını Oku

Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nden ‘Poroşenko’ kararı: Anayasayı ihlal etti

birgun.net -
Ukrayna Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun anayasayı ihlal ettiğini kabul...
Devamını Oku

“Katarlılar Borsa’dan çıkıyor” iddiasına ilişkin açıklama

birgun.net -
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının söz konusu olmadığı,...
Devamını Oku

Futbolda transfer dönemi 17 Haziran’da başlayacak

birgun.net -
Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Devamını Oku

BDDK: Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadık

birgun.net -
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz...
Devamını Oku

“Eybek Dağı’nda RES istemiyoruz!”

BİRGÜN İZMİR -
Balıkesir’in Edremit ilçesi Eybek Dağında yüzde doksanı Kanada ve Fransa sermayeli Polat...
Devamını Oku

İzmir Valiliği, 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı

birgun.net -
İzmir Valiliği, 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan 7. LGBTİ+ Onur...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği’nden ‘YKS’ açıklaması

birgun.net -
İstanbul Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün...
Devamını Oku

Almanya’dan Türkiye’ye ‘S-400’ uyarısı: Kararı gözden geçirin

birgun.net -
Alman hükümeti Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlanan Türkiye’ye, NATO’daki konumunu...
Devamını Oku

İmamoğlu: 24 Haziran’dan sonra ilk yurt dışı gezimi Balkanlar’a yapacağım

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi