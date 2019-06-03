Yeni sistem sınav stresini artırdı: Kontenjan 139 bin başvuran 1 milyon

Türkiye genelindeki bir milyonu aşkın öğrenci, önceki gün düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter döktü. İki oturumda gerçekleşen sınava başvuran bir milyon öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği bin 531 liseye girmek için yarıştı.

Bakanlığın sınava başvuran öğrenci sayısında 2018 yılına oranla yaşanan artışı doğru değerlendirmesi gerektiğini belirten eğitim uzmanları, sınava giren 934 bin 893 öğrencinin istediği liseye yerleşemeyeceğine vurgu yaptı. MEB’in, “Sınav stresini ve sınav kaygısını ortadan kaldıracak” dediği yeni liselere geçiş sistemi, öğrenciler üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Veliler ise sınav stresini paylaşmak için sınav merkezlerinde bekleyerek çocuklarına destek oldu. Sınavdan çıkan çocukların büyük bölümünün moralsiz olması dikkati çekti. Veliler ve sınav görevlileri, iki oturumda gerçekleşen sınavda oturumlar arasında verilen 45 dakika aranın öğrenciler üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

KONTENJANLAR YETERSİZ

İlk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanan ortaöğretim geçiş sistemi, bu yıl da öğrencilerin beklentilerini karşılayamayacağının sinyalini verdi. Kontenjanların yetersiz olması nedeniyle sınava giren öğrencilerin yüzde 87’sinin istediği ‘nitelikli’ okula gitme şansı kalmadı. Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, ortaöğretime geçiş sisteminin mağduriyet üretmeye devam ettiğinin altını çizdi.

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‘GEREKSİNİMİ ORTAYA KOYUYOR’

Sistemin, MEB’in öğrenciler adına verdiği kararlara göre yapılandırıldığını söyleyen Bozdoğan, sınava başvuran sayısının fazlalığının talebi ve gereksinimi ortaya koyduğunu açıkladı. Bozdoğan, “Öğrenciler tüm uygulamalara ve ikna çabalarına karşın sınavla öğrenci alan, akademik eğitim veren okullara yerleşmeye çalışıyor. Öğrenciler eğitim aracılığı ile geleceklerine etki etmek istiyor. Kontenjanların sınırlandırılması bunu mümkün kılmıyor” dedi.

‘VERİLER DOĞRU OKUNMALI’

Bakanlığın verileri doğru okuyarak gereğini yapması gerektiğini dile getiren Bozdoğan, “MEB, öğrenciler ile toplumun gerçek gereksinimlerini, ilgilerini ve tercihlerini esas alan bir okullaşma politikasına yönelmeli. Umarım tek bir öğrencinin bile mutsuz olmayacağı, yarışmayacağı, rekabet etmeyeceği, başarı-başarısızlık ikilemine sıkıştırılmayacağı bir eğitim sistemi inşa ederiz” ifadelerini kullandı.