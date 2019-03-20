Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Erdoğan’dan açıklama istiyoruz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan cami katliamı hakkındaki sözlerine açıklık getirmesini isteyeceklerini söyledi.

Ardern, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters’ın planlanan Türkiye ziyaretinde Erdoğan’ın sözlerine ‘karşı koyacağını’ belirtti.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Cami katliamlarının yaşandığı Christchurch kentinde gazetecilere konuşan Ardern, “Başbakan yardımcımız Türkiye’de bu yorumlara karşı çıkacak. Gerçekleri yüz yüze anlatacak” ifadelerini kullandı.

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AVUSTRALYA DA TEPKİLİ

Erdoğan, önceki gün Çanakkale’de yaptığı konuşma, cami saldırganı Brenton Tarrant’ın vatandaşı olduğu Avustralya’nın da tepkisini çekmişti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç’u çağırmş ve “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum. Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim” demişti. Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda “tüm seçenekleri” değerlendireceğini de ifade etmişti.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, önceki gün Çanakkale’de yaptığı konuşmada, “Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale’deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuşmuştu.