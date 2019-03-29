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29.03.2019
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Yeni Zelanda Başbakanı’ndan Büyükerşen’e yanıt

birgun.net birgun.net

Yeni Zelanda’da yaşanan olay sonrası gösterdiği tavır ve insani tutum nedeniyle Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e mesaj yazarak teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e Başbakan’dan yanıt geldi.

Nazik sözleri için Başkan Büyükerşen’e teşekkür eden Ardern, “Bu acıyı ortadan kaldıramasam da pek çok Yeni Zelandalı gibi Müslüman topluluğa sevgilerimi ve onlara destek olmak için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum” dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşanan ve 50 kişinin katledildiği cami saldırısı sonrası yaptığı açıklamalar ile herkesin takdirini kazanan Yeni Zelanda Başbakanı Sayın Jacinda Ardern, geçtiğimiz günlerde kendisine mesaj gönderen Başkan Büyükerşen’e teşekkür mektubu gönderdi.

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Başbakan Jacinda Ardern mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Düşüncelerim, sevdiklerini kaybeden ve şuan anlatılmaz şekilde büyük bir acı ve keder yaşayan ailelere yöneliltir. Bu acıyı ortadan kaldıramasam da, pek çok Yeni Zelandalı gibi Müslüman topluluğa sevgilerimi ve onlara destek olmak için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Amacım, etkilenen insanların ihtiyaç duydukları ilgi ve desteği sadece şimdi değil, gelecek aylarda ve yıllarda da aynı şekilde sağlamaktır.

Bu trajik bir zaman ve Yeni Zelanda’nın tümü bu etkiyi hissediyor. Bir millet olarak,daha önce yaşamadığımız bir acı ve öfke ile boğuşurken, topluluk etkinliklerinde, sosyal medyada ve ülkenin dört bir yanındaki insanlar tarafından gösterilen şefkat ve insaniyet bize bir millet olduğumuzu gösteriyor.

İleride, hepimizin korumak için çok çalışacağımız değerlerin olduğunu biliyorum.

İletişimde bulunduğunuz için teşekkür ederim”

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