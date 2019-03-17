Yeni Zelanda’da havalimanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı

Yeni Zelanda’nın güneyindeki Dunedin Havaalanı, “şüpheli paket” nedeniyle kapatıldı.

Yeni Zelanda’da yayın yapan Otago Daily Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Dunedin şehrinde ek binasında şüpheli paket bulunan havaalanı hizmete kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.

Yerel bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, polisin tedbir olarak binayı kordona aldığını ve bomba imha ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, cuma günü on dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmişti.