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10.06.2019
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Yeni Zelanda askerleri Irak ve Afganistan’dan çekilecek

Yeni Zelanda, Irak'a gönderdiği 100'ün üzerinde askeri 2020 yılında geri çağırmaya karar verdiklerini duyurdu.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Irak ve Afganistan’da görev yapan Yeni Zelanda birliklerininkademeli olarak 2020 yılında geri çekileceğini açıkladı.

Ardern, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, Taji Kampı’nda Irak askerlerine eğitim veren Yeni Zelanda askerlerinin 12, Afganistan’da görevli askerlerin ise 18 ay içinde geri çekileceğini duyurdu.

Avustralya askeri birlikleri ile 2015 yılından bu yana Taji Kampı’nda ortak görev yapan Yeni Zelandalı asker sayısının Temmuz ayında 75’e, Ocak 2020’de 45’e düşürüleceğini hatırlatan Ardern, Haziran 2020’de ise askerlerin tamamen geri çekileceğini açıkladı.

Ardern, Afganistan’daki Yeni Zelanda birliklerinin ise son görev tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu bildirdi.

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