Yeni Zelanda katliamcısının Türkiye ziyaretinin detayları

Yeni Zelanda’da camiye silahlı saldırı düzenleyen Brenton Tarrant’ın Türkiye ziyaretinden detaylar ortaya çıktı.

Tarrant’ın, Kazıklı Voyvoda’nın Fatih Sultan Mehmed Han’ın emriyle 4 yıl esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesini ziyaret ettiği tespit edildi.

İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Saldırgan ilk olarak Türkiye’ye 13 Mart’ta geldi. 13-15 Mart tarihleri arasında İstanbul’da kalan Tarrant, 15-16 Mart tarihleri arasında ise Tokat’a geçti. Tarrant, Tokat’ta bulunan Kazıklı Voyvoda’nın Fatih Sultan Mehmed Han’ın emriyle 4 yıl esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesi’ni ziyaret etti. Saldırganın kaldığı otelin Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir şehir oteli olduğu belirlendi. Tarrant, 17 Mart’ta ise geri döndü.

İKİNCİ TÜRKİYE ZİYARETİ

Tarrant ikinci Türkiye ziyaretini ise 13 Eylül-25 Ekim tarihlerinde yaptı. İzmir ziyaretinde Selçuk’ta bulunan Efes ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti. Tarrant kayıt sistemi olmayan pansiyonlarda kaldığı belirlendi.

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Tarrant, Türkiye’de İstanbul, Tokat, Ağrı, Mersin, İzmir, Sivas, Konya ve Ankara’ya gitti.