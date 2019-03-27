9.9 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa DÜNYA Yeni Zelanda saldırganının Avusturya bağlantısı tespit edildi

Yeni Zelanda saldırganının Avusturya bağlantısı tespit edildi

birgun.net birgun.net

Avusturya Başbakanı Kurz, “Yeni Zelanda’daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya’daki ‘Kimlikçiler Hareketi’ arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Bakanlar Kurulu sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

İlginizi çekebilir:  Üst düzey soruşturma

Kurz, Avusturya’da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını belirterek bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini söyledi.

KİMLİKÇİLER HAREKETİ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kurz, Yeni Zelanda saldırısını düzenleyen Avustralya asıllı saldırganla aşırı sağcı “Kimlikçiler Hareketi” Sözcüsü Martin Sellner’in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirterek “Yeni Zelanda’daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya’daki ‘Kimlikçiler Hareketi’ arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir” ifadesini kullandı.

Bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizen Kurz, Kimlikçiler Hareketi’nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber edecek” diye konuştu.

Bağlantıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı

Avusturya’da geçen pazartesi, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlediği saldırıyla 50 kişiyi katleden Avustralyalı saldırgan ile Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller’e, soyadı Avustralyalı saldırganla aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren saldırganın 26 Kasım 2018’de Avusturya’ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.

Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor.

- Reklam -

SON HABERLER

Yeni Zelanda saldırganının Avusturya bağlantısı tespit edildi

birgun.net -
Avusturya Başbakanı Kurz, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında...
Devamını Oku

Siyanürle intihar eden gencin otopsisini yapan doktorlar rahatsızlandı

birgun.net -
Denizli'de üniversite öğrencisi Ali Ç. (27), evinde intihar etti. Otopsiyi yapan...
Devamını Oku

Denizli’de yine deprem: 4.3

birgun.net -
AFAD, Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.
Devamını Oku

Cami saldırısından sonra Yeni Zelanda’ya göç başvuruları arttı

birgun.net -
Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen saldırının ardından ülkeye yurt...
Devamını Oku

Beşiktaş’ta teknik direktörlük için öne çıkan 3 isim

birgun.net -
Beşiktaş, yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdürüyor. Başkan Fikret Orman'ın, yerli...
Devamını Oku

TOKİ, 32 ilde 242 arsayı satılığa çıkardı

birgun.net -
TOKİ, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Muğla'nın da aralarında olduğu 32 ilde toplam...
Devamını Oku

Almanya, İslamcıların çocuklarını da takibe alacak

birgun.net -
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın...
Devamını Oku

PTT, Tunç Soyer’i karalamak için 490 bin adet bedava gazete dağıttı

BİRGÜN İZMİR -
PTT’nin 490 bin adet İzmir’in mevcut yerel yönetimleri ve CHP İzmir Büyükşehir...
Devamını Oku

‘Devlet büyüklerinin yakınıyım’ diyerek 222 bin lira topladı

birgun.net -
Mersin'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20...
Devamını Oku

CHP’den ‘engelli yurttaşlardan sağlıkta katılım payı alınmasın’ teklifi

birgun.net -
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, sürekli hekim kontrolünde olan engelli yurttaşlardan sağlıkta...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi