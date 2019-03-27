Yeni Zelanda saldırganının Avusturya bağlantısı tespit edildi

Avusturya Başbakanı Kurz, “Yeni Zelanda’daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya’daki ‘Kimlikçiler Hareketi’ arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Bakanlar Kurulu sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

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Kurz, Avusturya’da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını belirterek bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini söyledi.

KİMLİKÇİLER HAREKETİ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kurz, Yeni Zelanda saldırısını düzenleyen Avustralya asıllı saldırganla aşırı sağcı “Kimlikçiler Hareketi” Sözcüsü Martin Sellner’in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirterek “Yeni Zelanda’daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya’daki ‘Kimlikçiler Hareketi’ arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir” ifadesini kullandı.

Bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizen Kurz, Kimlikçiler Hareketi’nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber edecek” diye konuştu.

Bağlantıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı

Avusturya’da geçen pazartesi, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlediği saldırıyla 50 kişiyi katleden Avustralyalı saldırgan ile Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller’e, soyadı Avustralyalı saldırganla aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren saldırganın 26 Kasım 2018’de Avusturya’ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.

Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor.