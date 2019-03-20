Yeni Zelanda saldırısında ölenlerin sayısı 51’e yükseldi

Christchurch kentinde 15 Mart’ta iki camiye düzenlenen saldırının ardından kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Malezya vatandaşı Mohd Haziq Mohd Tarmiz hayatını kaybettiği duyuruldu. Tarmiz’in yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta meydana gelen saldırının ardından kendisinden haber alınamayan ve günlerdir aranan Malezya vatandaşı Mohd Haziq Mohd Tarmizi’nin hayatını kaybettiği, Yeni Zelanda’daki Kuala Lumpur Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.

Medyada çıkan haberlerin ardından eski Başbakan Necip Rezak, sosyal medya hesabı üzerinden vefat eden genç için dua ederek, taziye mesajı yolladı.

Christchurch’teki Al Noor ve Linwood camilerinde 15 Mart’ta gerçekleşen saldırıda Malezya vatandaşı Mohd Tarmizi Shuib ve 12 yaşındaki oğlu Mohd Haris yaralanmış, 17 yaşındaki diğer oğlu Mohd Haziq ise kaybolmuştu.