18.03.2019
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Yeni Zelanda silah yasalarında düzenlemeye gidiyor

Yeni Zelanda silah yasalarında reform yapma kararı aldı.

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Yeni Zelanda’da hükümet, Chirstchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, iki camiye yönelik saldırının ardından silah yasalarında reform yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Başbakan Jacinda Ardern, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabine üyelerinin saldırının ardından ülkedeki bireysel silahlanma düzenlemelerinin gözden geçirilmesi konusunda prensipte mutabık kaldığını ve düzenlemenin detaylarının gelecek hafta pazartesi yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurulacağını belirtti.

Ardern, “Düzenlemelerin Yeni Zelanda’yı daha güvenli hale getireceğine inanıyoruz” dedi.

Yeni Zelanda’nın tarihindeki en kötü nefret saldırılarından birinin yaşandığını ve bunun ülkenin bireysel silahlanma yasalarındaki sorunları açığa vurduğunu ifade eden Ardern, ülkenin menfur saldırının ardından geçen 10 gün içinde yeni bir silah düzenlemesine kavuşmuş olacağını vurguladı.

Yarı otomatik askeri silahların yasaklanması gündemde

Başbakan Ardern, tasarıda yarı otomatik askeri silahların yasaklanmasına yönelik bir düzenleme olup olmadığı sorusuna karşılık, bunun da üzerinde konuşulan seçenekler arasında olduğunu kaydetti.

Ardern, düzenlemenin koalisyon ortağı Önce Yeni Zelanda Partisi tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Bazı vatandaşların ellerindeki silahları polise teslim ettiğine dair haberlere ilişkin değerlendirme yapan Ardern, “Bu davranışı alkışlıyor ve vatandaşımızı varlığından rahatsız oldukları silahları polise teslim etmeye teşvik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Ardern, bazı vatandaşların ise panikle silah satın aldıklarına dair haberler olduğunun hatırlatılması üzerine, “Böyle söylentiler duydum. Fakat silah alacaklara tavsiyem, böyle bir yatırım yapmadan önce yeni düzenlemelerin açıklanmasını beklemeleridir” diye konuştu.

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