16.03.2019
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Yeni Zelanda’da 1943’ten beri yaşanan en kanlı katliam

İki camiye yapılan saldırı sonucu en az 49 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'da 1943 yılından beri en kanlı katliam yaşandı.

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Yeni Zelanda polisi, camilere yapılan saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 20’si ağır 48 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda’nın “New Zeland Herald” gazetesinde yer alan habere göre bu saldırı, ülkede 1943 yılından beri yaşanan en kanlı katliam oldu.

Ülke tarihinde yaşanan diğer olaylar ise şöyle;

Tüylerton isyanı

1943 yılında Yeni Zelanda’daki Featherston kampındaki gardiyanlar, isyan eden ve kaçmaya çalışan 48 Japon esiri vurdu ve bir Yeni Zelanda askeri de öldü.

Aramoana katliamı

Dunedin şehri yakınlarındaki küçük sahil kasabası Aramoana’da yaşayan David Gray, 1990’da komşusuyla olan anlaşmazlığın ardından 13 kişiyi öldürdü. Gray polis tarafından vurulduktan sonra hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Stanley Graham

Yeni Zelanda’nın küçük şehirlerinden biri olan Hokitika’da yaşayan Stanley Graham, 1941’de sığırlarını öldürdüğüne inandığı bir komşuyla olan anlaşmazlığın ardından dört polis memuru ve üç sivili vurdu.

Çiftçi Schlaepfer

Auckland’ın güneyinde Paerata’da bir çiftçi olan 64 yaşındaki Schlaepfer, Mayıs 1992’de bir av tüfeği ile ailesinin altı üyesini öldürdü.

Raymond Ratima

Masterton’da yaşan Raymond Ratima, Schlaepfer’ın cinayetlerinden hemen bir ay sonra ailesinden 7 kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

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