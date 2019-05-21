Yeni Zelanda’da 51 kişiyi öldüren saldırgana yeni suçlama

Yeni Zelanda’nın Chirstchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Brenton Tarrant’la ilgili yeni suçlama yapıldığı duyuruldu.
Buna göre, Tarrant’ın cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak “terör eyleminde bulunmak” suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.
51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta yapılan saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.
Saldırı anını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki saldırgan 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsten yargılanıyor.
Tarrant’ın bir sonraki duruşması haziran ayında görülecek.