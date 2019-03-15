Yeni Zelanda’da camiye silahlı saldırı: En az 49 ölü!

Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20’si ağır olmak üzere 48 kişinin yaralandığını açıkladı. İlerleyen saatlerde polis, ölü sayısının 49’a yükseldiği bildirdi.

Ardern saldırganların daha önce polisin şüpheliler listesinde bulunmadığını söyledi. Ardern açıklamasında, “Güvenlik tehdit seviyesi yükseğe çıkarıldı, güvenlik önlemleri artırıldı. En uygun şekilde tepki veriyoruz. Sınırlarımız içerisinde Christchurch bölgesinde bütün uçuşlar durduruldu. Sağlık hizmetleri devam edecek” ifadelerini kullandı.



Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi camisinde, saldırı sırasında 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Saldırılar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı.

Avustralya Başbakanı Morrison, gözaltına alınan kişilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Saldırgan Brenton Tarrant yayımladığı manifestosunda 2011 yılında Norveç’te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik’ten ilham aldığını yazmış.



Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi’ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada “her yerde ölen insanlar” gördüğünü belirtti.



TÜRKLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya’da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.



Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.



Tarrant’ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.



“Türklere” başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:



“Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz’ın Doğu yakasında.”



Ama Boğaz’ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.



Konstantinopolis’e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak”

“KİLİSEDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İÇİN BURALARI SEÇTİM”



Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan canlı yayına devam eden saldırdan, saldırıyı aslında Christchurch’ün yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan bir kasabadaki camiye yapmayı planladığını belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve Linwood camilerinin kiliseden dönüşürüldüğünü fark edince bunun bir saygısızlık olduğunu düşündüğü için buraya yaptığını belirtiyor.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

‘CAMİLER KAPILARINI KAPATSIN’

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Polis yetkilisi Mike Bush, Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood’daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.



Katliamı gerçekleştirdiği belirlenen Brenton Tarrant’in paylaştığı silahlar



Bush, saldırının ardından vatandaşların camilerden uzak durması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’DEN TEPKİLER

Yeni Zelanda’daki saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Zelanda’da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Saldırıda sadece faillerin değil Batı’da büyüyen İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu vardır,” dedi.

