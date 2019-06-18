Yeni Zelanda saldırısının görüntüsünü paylaşan kişiye hapis cezası

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve görüntüleri düzenleyerek, ‘ölü sayacı’ ile bilgisayar oyunlarında kullanılan ‘nişangâh’ gibi eklemeler yapan Philip Neville Arps, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hâkim Stephen O’Driscoll’un, Arps’ın saldırıya dair görüntüleri övdüğünü söylediği belirtildi.