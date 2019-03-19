Yeni Zelanda’daki terör saldırısının arkasında Mossad mı var?

Yeni Zelanda’da camiyi tarayan terörist ne yapmak istedi?



Aleksandar Kokotovic genç bir analist. Gençler meseleye daha hâkim. İnternet ile beraber dünyada bir iletişim devrimi oldu. Ve yaşlılar bu devrimle büyüyenlerin ne dediğini ve ne yaptıklarını zinhar anlamıyor.

Hiç fikirleri olmadığı için gençlerin eylemlerini değerlendirirken de alakasız analizler ortaya çıkıyor. Saldırıyı CIA’ye bağlayan da var, arkasında yeni bir haçlı seferi arayan da. Sanırım internetteki tek faaliyeti WhatsApp grubunda komik kedi videosu paylaşmak olanlar için dünyayı anlamak çok zor. Aleksandar Kokotovic Twitter’da bir floodda, saldırganın eylemini farklı bir açıdan analiz etmiş. Saldırgan bizim bilmediğimiz bir dünyada, bilmediğimiz ve dillerini de çok tanımadığımız bir komüniteye mesaj yolluyor.



Kokotovic, saldırganın 4chan, 8chan gibi beyaz ırkçılığı yapan siteleri okuduğunu ve oradaki mesajlara manifestosunda yer verdiğini söylüyor. Anlaşılan bu sitelerde paylaşılan bir takım capsler var. (biz caps diyoruz ingilizcede meme diyorlar) saldırgan manifestosunu bu capslerden oluşturmuş. Bu capsler o dünyada kullanıcılar arasında yeni bir dili, yeni anlatır biçimlerini oluşturuyor.



İnternette birçok kez paylaşılan ve copy-paste edilen şeylere Copypasta deniyor. Saldırganın manifestosunda internet dünyasında çok meşhur Navy Seal Copypasta’sı var. Bu copy-pastada, özetle, “sen kim olduğunu sanıyorsun. Ben yıllarca en sert askeri eğitimden geçtim. El Kaideye karşı savaştım. 300’ün üzerinde kişi öldürdüm…vb vb deniyor. Bu aynı paragraf Reddit’inden tutun da, pek çok başkaca sayfada defalarca kullanılmış ve copy-paste edilmiş. Saldırgan bu paragrafa manifesto dediği saçmalıkta olduğu gibi yer vermiş. Internet dünyasında bu copy-pastayı kullanmak bir tür dayılanmak, bıçkın davranmak anlamına geliyor.



Güçlü Sırbistan şarkısını niye kullandı?



Saldırgan saldırıyı gerçekleştirmeden önce Güçlü Sırbistan parçasını çalıyor. Bu saldırganın soykırım suçlusu Radovan Karadic’e selam çakması olarak anlaşıldı. Güçlü Sırbistan, eski Yugoslavya’da iç savaş döneminde Bosnalı Sırplar tarafından çalınan ırkçı bir parça. 2010 yılından itibaren ise şarkının pek çok parodi versiyonu yapılagelmiş. Bu parçayı dünyanın dört bir yanında anlamaya internet kullanıcıları aslında parçayla dalga geçiyor. Malum her ırkçı ürün gibi, bu şarkı da epeyce kötü. 2000’lerin başından beri çeşitli videolarda parça kullanılıyor ve espri konusu yapılıyor. Parçaya dair en çok espri konusu gönderme yapılan şey de şarkının orijinal klibinde bomboş bir ifadeyle akordeon çalan asker. Şarkının kullanıldığı online bir oyun var. Oyunun adı Team Fortress 2. Oyun bir savaş oyunu.



Manifestoda saldırganın gönderme yaptığı bir diğer unsur PewDiePie. PewDiePew dünyanın en çok izlenen, tık alan youtuber’ı. Ancak 2018’de, Bollywood videolarından oluşan br kanal PewDiePie’ı geçmek üzereymiş, bunun üzerine PewDiePie’ın en çok izlenen Youtuber olarak kalmasını sağlamak için kampanya başlatılmış. Saldırgan bu kampanyaya selam çakıyor.



Saldırgan, muhtemelen aslında internet dünyasında kendiyle aynı sitelerde gezinenlere bir takım mesajlar yolladı. Bu mesajlar tam anlamıyla saldırganla aynı dili konuşan, aynı oyunları oynayan, aynı capsleri paylaşanlar tarafından algılandı. Bizim burada saldırı popülizme kurban oldu ve olan bitenin arkasındaki yeni dinamikler elbette hiç kimsenin ne umuru değil.



Not: Saldırganın adını bilerek kullanmadım. Çünkü bu saldırganların dünyasında isimlerinin tekrarlanması ve tarihe anti kahraman olarak geçmek de bir değer ifade ediyor.