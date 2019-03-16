Yeni Zelanda’dan sonra Londra’da ırkçı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırının Yeni Zelanda’daki cami saldırılarının ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Londra polisi, 20’li yaşlarda üç kişinin, başkent Londra’da Cannon Caddesi üzerindeki bir caminin önünde cuma namazı için bekleyenlere saldırdığını duyurdu.

Sputnik‘in haberine göre, İslam karşıtı sloganlar atan ve ‘teröristler’ diye bağıran grubun çekiç ve sopa da taşıdığı belirtildi.

İki grubun arasında tartışma yaşanması ve durumun polise haber verilmesi üzerine saldırgan grup, araçlarına binerek kaçmak istedi. Grubun kaçışına engel olmaya çalışan bir kişi aracın üzerine çıktı ancak saldırganlar kaçtı. Polis, söz konusu kişinin başından yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken henüz gözaltına alınan biri olmadığı belirtildi.

YENİ ZELANDA SALDIRGANINDAN LONDRA MESAJI

Yeni Zelanda saldırısının zanlısı 28 yaşındaki Avustralya yurttaşı Brenton Tarrant’ın, saldırı öncesi yayımladığı manifestosunun ‘Yüksek profilli düşmanları öldür’ bölümünde hedef gösterilen isimler arasında Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da vardı.

Tarrant, şu ifadeleri kullanıyordu: “Londra Belediye Başkanı olan Sadiq Khan, Britanya adalarında Britanya halkının etnik olarak yerinin alınmasının ve haklarından mahrum edilmesinin en açık işareti. Bu Pakistanlı Müslüman istilacı şimdi Londra insanlarının temsilcisi olarak oturuyor. Londinium (Antik Londra), Britanya adalarının tam kalbi. Beyazların yeniden doğuşunun bu istilacıyı ortadan kaldırmaktan daha iyi bir işareti olabilir mi?”

Yeni Zelanda’da 49 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının ardından pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere’de de camilerin çevresinde güvenlik tedbirleri artırılmıştı.