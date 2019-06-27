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27.06.2019
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Yenilince mektup sahipsiz kaldı!

AKP-MHP İttifakı’nın oy için önce sahiplendiği seçimi kaybedince de reddettiği mektubu Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Özcan kamuoyuna duyurmuştu.

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Tekrarlanan İstanbul seçimine 48 saat kala son bir hamle olarak Öcalan’a sarılan AKP-MHP ittifakı, alınan ağır yenilgi sonrasında çark etmeye başladı. İmralı mektubu planı boşa düşen AKP ve MHP’den yapılan peş peşe açıklamalarda mektup sahiplenilmedi. AKP Sözcüsü Çelik, siyasi rant elde etmedik derken MHP lideri Bahçeli ise “Öcalan’ın Mektubundan Medet Umanlar Namerttir” dedi!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, gazetecilerin seçimden 3 gün önce bir akademisyen İmralı’ya gitti. Gidişine kim izin verdi ve sonrasında mektup nasıl sızdı?” sorusuna verdiği yanıtta bilinmezleri oynadı.

Çelik, soruya “Burada şöyle bir şey yapılıyor, sanki seçime dönük olarak biz bunu organize ettik, buradan bir medet umduk gibisinden. Bahsedildiği gibi siyasi rant elde etmek isteseydik, daha sessiz ve daha farklı bir üslupla bu meseleyi geçiştirirdik. Meseleyi daha farklı bir üslupla geçiştirenler, bizim net bir şekilde koyduğumuz bu tavrı eleştirmeye kalkıyorlar” şeklinde yanıt verdi.

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Olay ortaya çıkar çıkmaz Cumhurbaşkanı ve AKP’nin ortaya koyduğu tavrın açık olduğunu iddia eden Çelik, bu görüşmeden bir gün sonra Osman Öcalan’ın TRT Kürdi’ye röportaj vermesine ilişkin soruyu da “Bu ve benzeri beyanatlar, geçmişte de çeşitli yayın organlarında görüldü, çeşitli yayın organlarına yapıldı” şeklinde yanıtladı.

Mektuptan Medet Umanlar Namerttir

Öcalan’ın seçim öncesi açıklanan mektubu için “HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de dün “Mektuptan medet umanlar namerttir” dedi!

Erdoğan, G20 için Japonya’ya giderken yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’de katıldığı programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ‘Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT Kürdi’ye müracaat yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarım bilirler.

Kürdi’yi kurduğumuzda kimse ‘neden kurdunuz’ demedi. TRT’yi yönetenler bütün hassasiyletleri göz önüne alarak adımlarını atarlar, Kürdi’nin reytingleri yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre adım atmışlardır” dedi.

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