Yenişehir Belediyesi 32 mahallede halkla buluştu

Yenişehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak vatandaşlara “Nasıl bir Yenişehir’de yaşamak istersiniz” diye sordu. Vatandaşların en çok talep ettiği konuların başında üretici pazarları, tarımsal kooperatifler, kreşler, taziye evleri ve mahalle kütüphaneleri geldi.

Vatandaşlar, spor sahaları, park ve yeşil alanların artırılmasını da istedi. Yenişehirliler, kaldırımların engelli ve bebek arabalarına uygun hale getirilmesini, Yenişehir’den otogara ve Şehir Hastanesi’ne ulaşım sorununun çözülmesini, otobüs duraklarının yaz mevsimi şartlarına göre yapılmasını da istiyor.

Yenişehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik yolunda 5 yıllık stratejik planını oluşturmadan önce vatandaşlara “Nasıl bir Yenişehir’de yaşamak istersiniz” diye sordu. “Yenişehir Benden Sorulur” sloganıyla 32 mahallede düzenlenen toplantılara binlerce Yenişehirli katıldı.

Vatandaşlar toplantılarda, serbest kürsüye çıkarak mahallelerinin sorunlarını anlattı, taleplerini dile getirdi. Ayrıca mahallelerde sandıklar kuruldu ve vatandaşlar taleplerini yazdıkları pusulaları bu sandıklara attı. Dile getirilen sorun ve talepler birçok toplantıda bizzat Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tarafından not alındı.

VATANDAŞIN GÖRÜŞÜ STRATEJİK PLANA YANSIYACAK

Vatandaşların dile getirdiği sorunlar ve talepler, Yenişehir Belediyesi’nin stratejik planı hazırlanırken en önemli veri olacak. Yani belediye, hangi mahallede nasıl bir çalışma yapacağına, vatandaşların dile getirdiği sorun ve talepleri dikkate alarak karar verecek, vatandaşa rağmen proje yapılmayacak.

32 mahallede düzenlenen toplantılarda Yenişehirli vatandaşların şikâyet ve talepleri şöyle:

EN FAZLA DİLE GETİRİLEN TALEP ÜRETİCİ PAZARLARI KURULMASI OLDU

32 mahallede de en fazla dile getirilen talep üretici pazarları kurulması oldu. Birçok mahallede vatandaşlar temiz, güvenilir ve ucuz gıdaya erişim için çarenin üretici pazarları kurulması olduğunu söylerken kırsal mahallelerde de üreticiler bu tür pazarların kurulmasının üreticileri kalkındıracağını dile getirdi. Kırsal mahallelerde üreticiler ayrıca tarımsal üretici kooperatifleri kurulması talebini de dile getirdi.

MAHALLELER KREŞ, SPOR TESİSİ, TAZİYE EVİ, PARK AYDINLATMASI İSTİYOR

Vatandaşların en çok talep ettiği konular arasında ikinci sırayı her mahalleye kreş ve gündüz bakımevleri, taziye evleri, kütüphaneler kurulması, çocuklar, gençler ve emekliler için merkezler yapılması, spor tesisleri sayısının artırılması, her mahallede spor salonu kurulması, meslek edindirme kursları açılması, parkların aydınlatılması talepleri aldı.

DOĞAL ENERJİ KOOPERATİFLERİ DE HALKIN TALEPLERİ ARASINDA

Mahallelerine aile sağlığı merkezi kurulması, halk ekmek büfesi kurulması, doğal enerji kooperatifi kurulması, sinekle mücadelenin daha etkin yapılması da vatandaşların en çok talep ettikleri konular arasında yer aldı.

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Kaldırımların engelli ve çocuk arabaları için uygun hale getirilmesi, park ihlallerinin önlenmesi talebi birçok mahallede dile getirildi. Benzer şekilde birçok mahallede vatandaşlar, bazı caddelerde otobüs ve dolmuş durağı olmadığına dikkat çekti, mevcut otobüs duraklarının gölgelikli yapılmasını talep etti.

OTOGAR VE ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIM EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ

32 mahallenin neredeyse tamamında vatandaşlar, otogara ve Şehir Hastanesi’ne ulaşımda sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti ve belediyelerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Parklara güvenlik kamerası takılması, parklara çeşme ve tuvalet yapılması, hayvan mezarlığı oluşturulması, eğlence mekanlarında ses denetimi yapılması, kent müzesi kurulması ve bazı caddelerde yaya altgeçitleri ve yaya üstgeçitleri yapılması talepleri de vatandaşlar tarafından dile getirildi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI HALKIN TALEPLERİNE GÖRE PLANLAYACAĞIZ’

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, seçimler öncesinde ‘Yenişehir’i birlikte yöneteceğiz’ diye söz verdiklerini, göreve başlar başlamaz halkın görüşlerine başvurduklarını söyledi.

Mahallelerde yapılan toplantılarda dile getiren sorunların ve taleplerin büyük kısmının seçim bildirgesinde yer aldığını ifade eden Abdullah Özyiğit, “Bizim seçimler öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler vardı. Üretici pazarları, üretici kooperatifleri, enerji kooperatifleri kuracağımızı, mahallelere kreşler, taziye evleri, kütüphaneler yapacağımızı, spor tesislerinin ve yeşil alanların sayısını artıracağımızı söylemiştik. Vatandaşlarımızın taleplerinin bizim amaçlarımızla örtüştüğünü bu toplantılar sonucunda görmüş olduk. Halka sormadan, halka rağmen hiçbir adım atmayacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzün arkasındayız. Halktan gelen görüşler ve öneriler doğrultusunda stratejik planımızı oluşturacağız. Önümüzdeki 5 yılı halkın taleplerine göre planlayacağız” dedi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DE GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yenişehir halkının dile getirdiği sorun ve taleplerin bir kısmının Yenişehir Belediyesi’nin sorumluluk alanıyla ilgili olduğuna, bir kısmının ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına girdiğini ifade eden Başkan Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli çalışacağımız alanlar var. Sinekle mücadele, halk ekmek, belediye otobüsleri ve duraklar, otogara ve Şehir Hastanesi’ne rahat ulaşım gibi konularda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın üretici pazarından yeşil alanlara, kreşlerden spor alanlarına kadar geniş bir yelpazedeki sorunlarını çözecek, taleplerini yerine getirecek stratejik planı sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini alarak oluşturacağız” diye konuştu.